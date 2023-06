Maestros esperan el retroactivo

Hay cosas que no entiendo ni entenderé. Sin embargo, a riesgo de confundirme más sobre las dudas que me atosigan sobre el pago del retroactivo, que se les adeuda a los trabajadores de la educación, afiliados a la Sección 44, a partir del primero de enero del presente año.

La incertidumbre que provoca mi nerviosismo, parte de la experiencia que a los trabajadores de dicho gremio, siempre los patrones les han salido con una y un pedazo y para prueba ahí está el anterior que sostenía a capa y espada, que dichos conceptos no se pagaban puntualmente, por el déficit económico que padecía, imputándole toda la culpa al gobierno federal.

En ese escenario del gobierno federal y el gobierno estatal, pudiéramos parodiar un juego de vencidas, donde el resultado sería un empate, porque el primero paga puntualmente y el segundo no lo hace porque, a decir de él, el presupuesto que le asigna la Secretaría de Hacienda no le alcanza y es ahí donde en la revancha no le hace manita de puerco al vencedor, sino a los afectados, porque dicha llave es para que no envidien a sus vecinos y de paso, se amarren la tripa y dejen de echar gritos y sombrerazos para que se les pague a tiempo, lo que por tradición siempre se les ha pagado tarde..

Ahora el riesgo se puede concebir en esa cadena de culpables que le heredaron a la actual administración, montos de adeudos incalculables y que por esa misma razón, los compromisos millonarios con los docentes deben seguir pendientes, no descartándose que a ellos se puedan sumar los correspondientes al retroactivo, que ansiosa y gustosamente esperan los docentes, a quienes les habían dicho que se les pagaría el día 30 de junio del presente año, pero les dijo su mamá que siempre no, que hasta el día 15 de julio siempre y cuando la voluntad de Dios no disponga otra cosa.

Pago que sin duda recibirán puntualmente los docentes federalizados y si esa gracia se concede simultáneamente a los maestros estatales, vaya mi reconocimiento anticipado para los funcionarios gubernamentales, que han sido muy acuciosos en aclarar a la opinión pública las dudas sobre los trabajadores, pero no las deudas a las que los gobiernos anteriores acostumbraban demorar con la fina ironía, que disque para que sus ahorros aumentaran.

De que las cosas se repitan o sucedan así, es mucha la posibilidad y no estoy hablando al tanteo, dado que, a la Sección 44 siempre la han visto como el patito feo del sistema educativo y, por eso siempre le han servido en platos de segunda mesa, que es obvio a nadie agrada aunque esté en ayunas, pero pese al disgusto que les generan, nunca han enmendado la actitud ruin de servirles al último.

Pero esta vez concedámosles el beneficio de la duda y aceptemos sin conceder, que por primera vez se cubrirá el retroactivo simultáneamente a maestros federales y estatales, lo que podríamos reconocer como un inicio a la igualdad, que todavía distaría bastante, porque por ahí hay un pago de quincenas adelantadas para los primeros con motivo de fin de cursos.

Pese a noticias tan halagüeñas mi temor no se desvanece y campea alrededor de la falta de recursos, que recientemente declarara la responsable de finanzas del Gobierno del Estado, y que a la fecha no hay señales de que ya se hayan conseguido, salvo la posibilidad de que el día 15 de julio los quieran halagar en el cajero con tan generosa sorpresa.

Hecho que debemos tomar con reservas, dadas las experiencias del pasado, ya que vamos contra el tiempo y el fin de cursos que ya está en puerta, cosa que les permitirá maniobrar para darle largas y extremar una vez más el calvario de los maestros, que ya se acostumbraron a que su patrón les deba y no pasa nada si no les paga.

Esa cultura, si le podemos llamar así, es la que siempre los ha obligado a permanecer así. Forzados a vivir a la intemperie. Sin la protección de la ley. Sin el paraguas de la igualdad. Sin la comprensión de la ciudadanía.

Realidades que no sensibilizan a nadie, al contrario envenenan los ánimos y los odios para potenciarlas.

DATO 01

Concedámosles el beneficio de la duda y aceptemos que por primera vez se cubrirá el retroactivo simultáneamente a maestros federales y estatales.

DATO 02

vamos contra el tiempo y el fin de cursos que ya está en puerta, cosa que les permitirá maniobrar para extremar una vez más el calvario de los maestros.