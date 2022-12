Recién impreso el libro “Bioética, manifiesto por la tierra”, cuyo coordinador es Arnoldo Kraus, despierta el interés no sólo por la redacción misma, sino por el contenido, la visión de nuestra casa común, analizada bajo el faro de la bioética, pretende como esfuerzo extraordinario, captar nuestra atención para luego obrar en consecuencia.

Ignoro, pero sospecho, que aún seguimos siendo pocos los que insistimos en la urgente y obvia necesidad de voltear nuestra ocupación en la armonización del desarrollo humano, con la naturaleza.

El coautor, narra como instrumento a ciencias como la biología, filosofía, teología, entre otras más, como la economía, lo que me recuerda cuando impartía la clase de ecología en el entonces Instituto Tecnológico Agropecuario No. 1. Quizá no hay conocimiento (ecología) alguno, que tenga tal transversalidad, pero también desafortunadamente, tanto menosprecio.

El remedio eficaz, ante la ignorancia de los gobernantes, o complicidad destructiva, en aras del bienestar corto, efímero, cortoplacista, es la acción de la sociedad, sin embargo, la observamos tan absorta en tener y contar, por encima del ser y estar, no repara aún ante los daños que se viven día a día.

La ética es la última esperanza que abrazan los autores, para convencer de poner un alto a nuestro propio holocausto, porque es la ética la disciplina filosófica, que estudia el comportamiento humano y su relación entre el deber, la felicidad y el bienestar común.

En este libro, no podía faltar la voz autorizada del doctor José Sarukhán, la presentación la titula “Construir el puente futuro” narra su sorpresa sobre el primer registro de bioética ambiental de Van Rensselear Potter, autor del libro “Un puente hacía el futuro”, en la que describe la enorme responsabilidad de los seres humanos frente a la protección de la casa común, cuyos impactos desafortunados están en los hombros del 70% de la población, la desposeída, a la que Francisco I se refiere en la encíclica Laudato sí.

Hace un par de días mi nieto me preguntó cómo distinguir un ser vivo, del que no lo es; la respuesta a botepronto fue: Todo aquello que nace, se desarrolla, se multiplica y muere, lo traigo a colación porque cada vez el ser que dice ser el amo de la creación el que se distingue por su capacidad de razonar, hace menos posible tal definición, por la ilusoria fe de que la tecnología y el mercado nos brinda la solución de todos los problemas.

La introducción de conceptos morales o determinada religión, no implica necesariamente, abordar la visión desde el ángulo, de que todo está sujeto a voluntad divina, por el contrario, induce a la conciencia personal independiente de la fe, de los impactos, de nuestra personal huella ecológica, de nuestra actitud ante la vida de quienes, como mi nieto, nos interrogarán ¿Qué hicimos para asegurar los bienes naturales a las generaciones futuras?

Cápsulas de sosa: Dos son las noticias locales que cimbran a la sociedad, las dos tienen que ver con la corrupción, sea esta por omisión o por acción; la crisis sanitaria desembocada por la meningitis, la denuncia pública contra personajes y funcionarios públicos de la pasada administración, los textos en el ciberespacio, abren la puerta a las dudas y las sospechas, la percepción llega a convertirse en realidad, más cuando las fiscalías aparecen casualmente ante la infiltración de tal o cual evento, cierto o no, a imagen y semejanza de cortina de humo o de justificación del que si se actúa.

Es a ojos vistas, aquellos quienes hicieron su agosto, las cuentas bancarias y las propiedades inmobiliarias, lo confirman.