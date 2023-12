Maquiavelo y las disonancias políticas

Estimado lector, me permito presentarle un ensayo breve sobre ideas de Nicolás Maquiavelo, autor del libro “El príncipe”. Maquiavelo explicó cómo es realmente el sistema político de todas las épocas.

El famoso término de “maquiavélico” proviene de su apellido Maquiavelo y se emplea para hacer referencia sobre alguna persona que es capaz de cualquier cosa con tal de lograr su objetivo, sin importar lo que deba de hacer, ni las consecuencias que ello implique.

Maquiavelo manifiesta que, la realidad no es estática, sino todo lo contrario, que la realidad es dinámica. En este torbellino de la realidad dinámica, expresa que, un príncipe no puede aferrarse a situaciones ni cosas estáticas. Se refiere, me parece, a la economía, a la sociedad y a la política, sin omitir la guerra.

Dentro de esta esfera se incluyen a la amistad, lealtades, sumisiones, virtudes, defectos, respeto, compromisos, tolerancia, confianza y sentido de pertenencia.

En este sentido, creo que es más fácil entender y comprender cómo entra un nuevo gobernante con el hálito de las promesas y acciones de campaña para llegar al poder y cómo termina transformado al término de su gobierno de manera totalmente lejana del comienzo de su administración. Distante del pueblo y distante de los poderes.

El príncipe interactúa con la realidad dinámica, por ende, él debe ser dinámico para poder adaptarse así a las condiciones cambiantes y de esta manera obtener y/o proteger el poder. En este tinglado lo que es realmente importante, es mantener al pueblo quieto y contento.

Contrario sensu, ¿Cómo se mantiene a un pueblo inquieto y descontento? No veo otras variables como no sea la fuerza, la ilegalidad y el recurso. O sea, el sometimiento y el control. En este punto tan delicado se torna muy complicada la dirección y el control del pueblo.

Tal vez, a la altura del término del ejercicio del poder de un gobernante, el pueblo deja de ser una “figura maleable, movida por el bien común”. La interacción con el pueblo es importante, porque preserva el poder, “siempre y cuando el príncipe satisfaga sus necesidades”. Si se ha perdido esta interacción con el pueblo, el mantenimiento del poder adquiere una dimensión distinta y complicada.

Maquiavelo hace referencia de que “Cuando un príncipe no satisfizo al pueblo, o abusó de su poder oprimiéndolo y ofendiéndolo, entonces se generan las rebeliones y este príncipe es reemplazado por otro. El pueblo cree que, con este nuevo gobernante, cosas podrían ir mejor”.

En aras de mantener la interacción del gobernante con el pueblo, ¿Qué pasa cuando hay disonancias en esta interacción? ¿Promesas incumplidas, acciones contrarias a los deseos del pueblo, ataques, ofensas, mala administración, objetivos incumplidos, violencia?

No hay manera de aceptar los errores. Solo queda negarlos, omitirlos, encubrirlos, echar culpas.

La brecha de interacción entre el gobernante y el pueblo se hace más profunda. Ya pasó mucho tiempo y ya no hay posibilidades de enmendar errores. Entonces, queda como dice Maquiavelo, mantener el poder a través de la “Herencia Política”, como uno de los últimos recursos, porque de no ser así, queda el peor de los recursos… la fuerza.

Para cerrar, cito a Iñaki Pardo Torregrosa (Barcelona. 2019), “La obra “El Príncipe” de Nicolas Maquiavelo va camino de cumplir 500 años y sigue siendo un manual de gobierno y política con claves muy actuales, ética al margen. El pensador nació hace 550 años y, así como en su día aconsejó *al magnífico* Lorenzo de Médicis, si habitara entre nosotros sería un jefe de gabinete o un spin-doctor."