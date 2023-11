Finalmente Marcelo Ebrard Casaubón ha dicho públicamente lo que con sus acciones y omisiones gritaba: no se postulará como candidato a la presidencia de la República en 2024 y se queda en Morena.

En una conferencia de prensa la mañana de ayer lunes, el excanciller dijo que la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido Morena respondió la queja que interpusiera, en el sentido de reconocer que hubo inconsistencias en la campaña de Claudia Sheinbaum y que sancionarán a quienes las cometieron.

Luego entonces, en términos claros, Marcelo se “arregló” con quien se benefició de los recursos públicos que se desviaron para pagar el acarreo de las personas que llevaban a los eventos que gobernadores de Morena le organizaban a Claudia, también con dinero público.

Resulta bizarro escuchar a Marcelo cuando habla de convicciones y decide atenerse dentro de un partido que ha demostrado no tenerlas, porque mire, que Morena reconozca que hubo un cochinero en el proceso de elección de su candidata presidencial y que no reponga el procedimiento es no tener…convicciones.

¿De qué tamaño fue el “arreglo” al que llegó con Claudia? Sería penoso verlo encabezar la lista de senadores o diputados plurinominales, o peor aún, como integrante del gabinete de quien le hizo trampa. Ahora que si el trato fue por impunidad, pues bien jugado por el carnal Marcelo.

Hay algunas voces que señalan que México pierde con la decisión del excanciller, en lo particular me parece que no, para ser presidente de un país se requiere algo más que capacidades intelectuales, hay que tener arrestos para tomar decisiones, sobre cuando son difíciles.

Quienes si pierden son todos aquellos que se sumaron a la campaña de Marcelo con firme convicción, muchos de ellos inclusive asumieron como agravio personal las marrullerías que le hicieran a su candidato las huestes de Claudia.