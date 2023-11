Marcelo y las trampas de la 4T

Del ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, en pocos días sabremos su decisión y destino político. Mientras ese día llega, en ocasiones parece estar entre la espada y la pared y en otras, como la canción de José Alfredo Jiménez: “¡porque estás que te vas… y te vas… y te vas… y no te has ido!”.

Por donde usted lo vea, Marcelo Ebrard, no es un político del montón y esto quiere decir que tiene peso político a donde se vaya o en el partido que se quede. Pero no significa que Marcelo pueda ser el fiel de la balanza, pero sí la puede inclinar a favor o en contra.

El que traiciona una vez, traiciona dos veces. Es el caso de Mario Delgado, quien le debe mucho de su carrera política, al ex canciller, pero no dudó en manipular las encuestas, para traicionar a Marcelo. Ya lo dijo Juan Gabriel: Lo que se ve no se pregunta. A nadie sorprende, que en Morena le hayan tendido un cuatro a Ebrard. El “dedazo” a favor de Claudia, se había decidido por ya sabes quien, desde hace mucho. Recordamos cuando Carlos Salinas de Gortari, había hecho lo mismo por Luis Donaldo Colosio y cuando le preguntaban si el candidato sería Manuel Camacho Solís, les contestaba: “no se hagan bolas”.

En el momento político que se vive, sin duda, a Marcelo, Movimiento Ciudadano y el Frente Opositor lo necesitan para que les dé votos. Sin embargo, en la mesa parece sencillo, pero en los hechos, es muy difícil. Por ejemplo, en el Frente Amplio Opositor la virtual candidata es Xóchitl Gálvez y no hay marcha atrás.

En el caso de MC, la situación resulta un poco diferente. Mientras son peras o son manzanas, Samuel está puesto para ser el candidato de su partido. Pero el gerente de MC, Dante Delgado, en su momento podría irse por el plan B, todo depende del desenlace político de Marcelo.

En teoría se supone que el día “D” podía ser el 12 de noviembre, pero en política y en el amor nada está escrito, ni el ingeniero Florencio Rodríguez o Walter Mercado, se atreverían a hacer un pronóstico. Hasta el día de hoy, Marcelo tiene un pie en Morena y otro en MC. Pero también, su destino podría decidirse en el Tribunal Electoral Federal. Esto significa tiempo, y como dicen, en política el tiempo es oro. Todos sabemos que Marcelo no tiene posibilidades al interior de Morena. Sólo le quedaría recurrir a la sala superior del Tribunal Federal y ahí, darle la estocada final. Para ser candidato a la presidencia solo sería con MC, pero eso no le garantiza el triunfo.

Como dijo el clásico; yo no quisiera ser Marcelo Ebrard. Quienes le cerraron el paso en Morena a Marcelo, encabezados por Mario Delgado y la orquesta sinfónica de Palacio Nacional, cuyo director es ya sabes quién. Para saber cómo termina esta novela, ya están los últimos capítulos finales. ¿Ganará la trampa que le pusieron en Morena o Dante Delgado se saldrá con la suya? Pero también, Marcelo tiene una tercera vía: Que deje chiflando en la loma a Morena, al Frente Amplio Opositor, a MC y los votos que necesitan.