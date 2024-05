Más ¡ay! de aquellos que os hagan sufrir

Con el pequeño Jarim de la mano, dando ya sus primeros pasos, entré al Templo del Perpetuo Socorro a media tarde como otras veces. Mientras recorremos el lugar, observé a una señora que lloraba en silencio. Al acercarme, me dijo: ¿Verdad que nuestra Madre Santísima, sí nos ayuda? Advertí la pena y la duda en ella y dando media vuelta hacia la salida, le pedí que me esperara un momento mientras cruzaba la calle para dejar al niño con mi mamacita. “No es necesario, ya me voy”. Ahorita regreso, aseguré, pues bien sé cuando alguien tiene necesidad de hablar.

Al volver, me habló de su sufrimiento: Con dos hijos jóvenes adictos y una jovencita de 18 años que se iniciaba ya en el consumo de droga. Además de un esposo diabético muy enfermo, sus fuerzas se debilitaban. Pero… ¡Qué importa si una madre anda muriendo por dentro y por fuera! La familia le pide demasiado. La sociedad le pide más aún que al mismo Dios. ¡Pobres madres! Eternamente en el banquillo de los acusados, frecuentemente sacrificadas hasta el extremo por una humanidad que se niega a crecer porque tiene una madre imperfecta con qué justificarse, porque exige o espera demasiado de otros, y poco o nada se responsabiliza de sí misma.

Sé del sufrimiento de los adictos y de sus familias porque de alguna manera el Amado Jesús me llamó no sólo como observadora de este inframundo, que desde que supe que existía, me aterró, pues siendo un plano de inconsciencia, pude sentir la oscura soledad que reina en él, como la fría losa de un sepulcro.

Pero el Amado Señor, aún nos sorprende con inesperados senderos por los que nos conduce hacia el Conocimiento y la Perfección, y son justamente aquellos que mayor temor nos inspiran, los que ponen de manifiesto nuestras debilidades. Por lo mismo, donde más nos duele y a lo que más tememos, es a lo que habremos de enfrentarnos y salir victoriosos, porque es éste el propósito de Aquel que nos ama sin límite.

Pero… Es necesario comprenderlo así, para no verlo solamente con un limitado razonamiento, que nos llevaría a preguntarnos como niños asustados y dolidos: ¿Cómo es que allí, donde más nos duele, es donde el Amado Señor nos lastima?

Cuando la vida me trajo infinidad de experiencias dolorosas, muchas de ellas en relación con los amados adictos, me sentí traicionada por Él. ¿Cómo es que habiéndose servido desde que recuerdo, de todas las maneras que Él mismo me dio a entender, sirviendo a mi prójimo sin esperar nada a cambio, me recompensaba ahora con el dolor más hondo que una madre y un ser humano pueda sentir?

Más a la par que el dolor, nuestra luz interna se va abriendo paso para iluminarnos el sendero, y poco a poco me fui dando cuenta que, justamente, por ese amor inmenso que el Amado Señor nos tiene, es que nos da el Regalo de Su Conocimiento, es decir, se da a Sí Mismo a nosotros en el dolor que nos llega: PARA QUE LO CONOZCAMOS; PARA QUE PODAMOS VER LO QUE ANTES NOS ESTABA VELADO; PARA QUE PODAMOS SENTIR AQUELLO A LO QUE ÉRAMOS INSENSIBLES; PARA QUE PODAMOS COMPRENDER AQUELLO QUE NOS ERA INCOMPRENSIBLE…

CON EL DOLOR ENTENDÍ, QUE PARA HABLAR DEL CAMINO, ANTES TENEMOS QUE CONOCERLO. POR ESO, NUESTRO DIOS AMADO NOS ENSEÑA PRIMERO EL SENDERO POR DONDE HABREMOS DE SERVIRLO.

Cuántos reclamos, cuántas preguntas, y cuántas promesas de amor hice a mi Amado Jesús en todos éstos años. Pero… NADA QUEDÓ SIN RESPUESTA.

Una mañana, justo en el momento antes de abrir los ojos, grabó en mi mente con puntos de luz: TE AMO LAS 24 HORAS DEL DÍA.