¿Mataron a la gallina de los huevos de oro?

Por mucho, la democracia mexicana es quizá la más cara del mundo. Ya es tiempo de que los mexicanos dejemos de pagar con nuestros impuestos una democracia que en los hechos es más bien una novela de ciencia ficción. La clase política mexicana es la heredera del autoritarismo del imperio azteca.

Y este autoritarismo, por donde se vea, lo ejercen los privilegiados del poder, llámese presidente de la República o gobernador del Estado. A través de un partido o partidos, imponen a la sociedad mediante instituciones y leyes electorales su voluntad, a lo que llaman elecciones libres y democráticas, a las que Mario Vargas Llosa calificó, como “la dictadura perfecta”.

Aparte de que nos cuestan mucho las elecciones, la sociedad ha pagado para ser testigo de las imposiciones y el dedazo, de caídas del sistema y fraudes que sólo en México pueden suceder. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República más criticado de la historia del México de la post revolución, ha propuesto, como es su estilo, cuestionar los presupuestos de los órganos autónomos electorales encargados de realizar las elecciones. Esto ha tenido como consecuencia el nacimiento de una burocracia electoral privilegiada, con inmenso poder político y económico. No estamos diciendo nada nuevo, simplemente señalamos los sueldos millonarios de los consejeros tanto del INE como de los OPLES. Y otros privilegios que sería largo enumerar.

Hoy, la revocación de mandato tiene enfrentados al INE y a los órganos electorales estatales con el presidente de la República. Lorenzo Córdova, presidente y consejero del INE y los consejeros argumentan que 1,800 millones de pesos son insuficientes para llevar a cabo la revocación de mandato. Pedían un extra de 3,000 millones de pesos para no poner en riesgo dicho proceso.

En respuesta, el gobierno federal le hizo saber al INE con pelos y señales, cómo podrían ahorrarse más de 1,000 millones de pesos para utilizarlos en la revocación de mandato y no ponerla en riesgo. Hay que señalar que el INE, de acuerdo a la Constitución, está obligado a realizar las elecciones que son de su competencia, de lo contrario podría tener serios problemas.

Aquí en nuestra callada y tranquila ciudad colonial, el IEPC anda como la canción de Cuco Sánchez: “arrastrando la cobija y ensuciando el apellido”. Afirma el presidente consejero de esta instancia electoral que si no le dan al IEPC 93 millones de pesos extras, está en riesgo la elección del primer domingo de junio de 2022. Para llevar a cabo esta elección, el IEPC solicitó 422 millones de pesos, pero el Congreso sólo les autorizó 288 millones de pesos. Desconocemos si en su momento el IEPC les dijo a los diputados que si no aprobaban los 422 millones de pesos, no habría elecciones este año. Por el contrario, el presidente del Congreso del Estado, Ricardo López Pescador, afirmó: “Es muy aventurado por parte del IEPC anunciar que está en riesgo la elección, pues 282 millones de pesos aprobados no son una cantidad cualquiera”.

Y ya encarrerado el gato, el gobernador del Estado, José Rosas Aispuro, dice que hay prioridades en su gobierno que atender, y no se pueden dar recursos extraordinarios si no están disponibles. El IEPC no puede decir que si no le dan los 93 millones de pesos, podrían no llevarse a cabo las elecciones del primer domingo de junio. Tiene la obligación constitucional de llevarlas a cabo, para eso se le aprobaron los 288 millones de pesos. ¿Por cierto, han dejado de cobrar sus sueldos las consejeras y consejeros de este organismo electoral y renunciar a los privilegios de los que gozan? Los ciudadanos no debemos preocuparnos, tendremos elecciones el próximo primer domingo de junio.