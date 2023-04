Un día como hoy hace más de 2000 años Jerusalén era un solo bullicio. Más de dos millones de personas se congregaban cada año allí para la Pascua.

Jesús se disponía a dar su último mensaje masivo: no eligió el pináculo del templo, ni la sinagoga, ni el sanedrín: fue en el Monte de los Olivos, en las afueras de Jerusalén, sobre un asno jovencito, un burrito.

Israel siempre creyó que el descendiente de David, quien los libraría del opresor romano, sería un guerrero, un poderoso que se sentaría en el trono a juzgar a las naciones que estuvieran contra Israel. Es por eso que esa misma gente que ese día le decían “Hosanna al Hijo de David” poquitos días después estaban diciendo “suelten a Barrabás”, porque no entendían la naturaleza del reino de Cristo.

La única sangre que fue necesaria derramar para este reino, fue su propia sangre. Toda la demás sangre derramada para que el cristianismo se “impusiera” (como la de las cruzadas) fue obra del orgullo y el odio humano. Nuestro Señor no escogió un caballo para entrar a Jerusalén. Antes un asno, un burrito. Un animal de carga y no de guerra. Porque su reino es un reino de paz y no de espada.

Recibe hoy el mensaje del burrito.

La paz que Dios nos da es mucho más que la “ausencia de la guerra”, es una paz interior, producto de esa reconciliación que Dios hizo en la cruz: “Les dejo un regalo: Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo”. (Juan 14:27 NTV)





