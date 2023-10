Mentiras y política

Los ciudadanos normales, tenemos la obligación de no dejarnos engañar por los políticos ni por los "mass-media": nos van en ello la justicia, la libertad, y los pobres.

Si nos repiten algo hasta que, invariablemente, creemos que lo hemos pensado nosotros, lo repetido es falso y a esta sencilla máxima hay que remitirse ante cualquier duda o incredulidad.

Simple ejemplo de la poca importancia que se da a la verdad en México y del mucho uso que se hace de la mentira. Y es esa mentira la que hiere la convivencia natural de las personas, la que las enfrenta y la que les arrebata partes del mundo que debieran conocer para ser algo más libres.

¿Qué es la mentira? Sin recurrir a una filosofía más o menos complicada, definámosla como se siente: «Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, cree o piensa». En otras palabras, es la falsificación de uno mismo, pero curiosamente se señalan tres campos fundamentales para la vida del hombre y que son los preferidos por la mentira: el ataque al conocimiento, a la fe y al pensamiento metódico.

¿Es pura casualidad? Pero para enfrentarse a la mentira no se debe llegar a no creer en nada, que sería una forma de que la mentira no alcanzara jamás al que la recibe. Crearía más problemas el no creer que el creer en lo equivocado.

La postura recomendable es dar a cada cosa su importancia sin olvidar que la importancia de las cosas de nuestro mundo siempre es pequeña. los grandes medios usados por el comunismo de Lenin y de Stalin, o por Goebbels.

Ahora se producen millones de documentales, videos, en redes sociales, X, tik tok, faceboock, instragram, etc., difundiendo ideas falsas de la verdad, encuestas, confundiendo voluntariamente lo probado con la teoría, más el constante bombardeo al público.

La propaganda (Publicity) con las relaciones públicas, donde se perfecciona la imitación inducida por la publicidad, se "racionaliza" y se convierte en ideas de contenido político, económico o religioso, mientras se trata de mostrar el mejor aspecto de todo ello.

Lo que se llama imagen, es decir, manipulación de lo que van a ver los espectadores, a los que se trata perturbar en sus opiniones naturales. Y “vender” una imagen de demócrata cuando lo real es un totalitario neto, sacar la populista idea “por los pobres” y estar enfermo de poder… los populistas no ha inventado la mentira, hace un uso desmedido de ella, exactamente igual que el socialismo: ambos sistemas reescriben la historia de la humanidad.

La mentira SIEMPRE es un mensaje, puesto que el hombre es un ser que se comunica y que vive en un mundo propio, en fin, los “mas-media” nos están bombardeando hasta el celular, sin embargo, el mexicano ya sabe aquilatar su voto “útil” y no será presa de estos embustes. Mare verborum gutta rerum. Un mar de palabras y una gota de cosas.

