¿Mesiánico o maquiavélico?

Andrés Manuel López Obrador confirma una vez más, ser de los políticos más astutos de los que se tenga memoria desde el México de la posrevolución. Durante muchos años, sus adversarios políticos lo llamaron “El mesías”, hoy, después de cuatro años, como presidente de la República y de ejercer el poder, ese mesías quedó muy lejos y muy cerca Maquiavelo.

Pasan los años y López Obrador sigue engañando a sus opositores, quienes al final terminan haciendo lo que él dice. AMLO buscó la presidencia durante 18 años y ni así, pudieron descifrar su discurso y su ideología demócrata cristiana. AMLO nunca ha sido de izquierda y como dijo don Teofilito, ni lo será.

Hoy una cosa queda muy clara: López Obrador une a la alianza cuando le sirve, y la divide cuando le conviene. Para ello, pongamos solo dos ejemplos: En el pasado mes de abril, cuando se votó la reforma eléctrica, la llamada alianza Va por México no la dejó pasar. Y decían, la alianza unida jamás será vencida. Sucedió que en ese momento “Alito” Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, confundieron ganar una batalla con ganar la guerra, es decir, es como confundir la magnesia con la gimnasia. Todo estaba fríamente calculado, el hombre fuerte de esa alianza era Alejandro Moreno Cárdenas del PRI, y como dice el corrido, cayó en las redes del león. Como el PAN y el PRD, se cuelgan del PRI, sin este partido es imposible que regresen a la Presidencia.

Esta reforma política constitucional propuesta por AMLO, en el tema de la Guardia Nacional tendrá sus efectos colaterales rumbo al 2024. Para que esta reforma sea válida, se requieren 17 votos de los congresos estatales lo cual, no será ningún problema.

Por cierto, en su momento aquí en nuestra “saqueada” y tranquila ciudad colonial, este asunto dará mucho de qué hablar. Algunos analistas políticos ya pusieron en la mesa, de qué forma votarían el PRI, el PAN y el PRD en el Congreso. ¿Dicha votación pondrá en riesgo la alianza de facto de los tres partidos? Ya veremos si la alianza Va por Durango que tiene mayoría en el Congreso, vota en contra de la reforma aprobada en el Congreso de la Unión.

Como siempre, Andrés Manuel López Obrador sigue marcando la agenda política y mediática del país. AMLO, como buen lector y conocedor de la obra de Nicolas Maquiavelo, interpreta muy bien la filosofía del maestro de la ciencia política: La contradicción de los intereses entre las masas populares y las clases gobernantes. Por si fuera poco, de acuerdo a las últimas encuestas si hoy fueran las elecciones, Morena y sus aliados ganarían la Presidencia de la República. Sin dejar de mencionar por supuesto la elección del Estado de México en 2023. Para que en la alianza Va por México aspire a regresar a la Presidencia de la República, necesita una escalera grande y otra chiquita.

En este contexto, Marko Cortés y Jesús Zambrano que andan arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, dicen que no quieren nada con Alito y que buscarán “al otro PRI”. Pero más allá de eso, vayan con el PRI que vayan, no cuentan con una figura política fuerte y competitiva. No tienen candidata o candidato como tendría que ser a estas alturas para poder aspirar a la Presidencia de la República. Lo que deben reconocer Marko y Jesús, es decirle al PRI: Y yo sin ti, no soy nada.