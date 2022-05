Mi mente impide que acepte la verdad

La mente se deja influenciar en múltiples ocasiones cuando existe un deseo inminente de algo, se le envía una señal al cerebro y nos aferramos a lo que anhelamos, convirtiendo lo que apetecemos en un “pensamiento desiderativo”, que constituyen todas las decisiones que tomamos por estar influenciadas por nuestro súper gran deseo.

Se nos advierte que nos cegamos a una realidad, pero muchas veces puede más nuestro deseo del que, ya se impregnó nuestro cerebro, naciendo en nosotros una obcecación y no queremos dar nuestro brazo a torcer.

De ninguna manera espero que se piense que hablo mal de nadie en absoluto, pues a todos nos ha pasado, tener un pensamiento desiderativo y es por lo que, muchas personas encontraron simpatía en alguna persona, en algún candidato y posteriormente se le participa todo tipo de defensa y, hasta se procura hacer equipo para fortalecerse y resultar triunfadores en todo momento.

Ciertamente, en ocasiones nuestro temperamento tozudo, impide que escuchemos, no queremos conocer argumentos diferentes y continuamos aferrados con nuestra teoría.

Lo anterior, nace en virtud de que algunos dilectos amigos (muy reducidos, son dos), a quienes le he referido que no he visto absolutamente nada bueno que haya realizado López Obrador, y sí muchas cosas completamente dañinas e irreparables para el país, consideran que sí ha logrado cosas positivas.

Algunos señalan que es preciso debatir, pero para muchos de su misma escuela, entienden que el debate es difamar y en ocasiones insultar, pues el argumento se encuentra sumamente lejano a los conocimientos de muchos y se cree que, porque se habla más fuerte, se grita o se insulta, se tiene más posibilidades de ganar.

Les planté un sinnúmero de errores funestos y actos de corrupción de la actual administración y no han podido probar lo contrario, sin embargo, como ya he manifestado en artículos anteriores, tal vez por el partido en el que militan, o la dirigencia izquierdista, socialista o comunista, les adoctrinan, instruyen, recomiendan, o señalan aspectos de defensa y que, al parecer a coro lo pregonan y hasta en forma simultánea me han indicado las cosas, que ellos dicen buenas del presidente y señalan textualmente, de las que iré contestando y probando lo contrario.

“Gracias a mi presidente se hizo la eliminación del fuero presidencial”. – Como sabemos, el fuero es una protección otorgada al presidente de la república, conocida como una inmunidad parlamentaria o inmunidad legislativa, que impide que pueda ser juzgado por delitos electorales o corrupción, como cualquier otro ciudadano, algo completamente similar al fuero constitucional, que se asigna a distintos funcionarios como senadores y diputados.

Y, efectivamente, ya se podrá juzgar al presidente, en caso de: Traición a la patria, corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano, aunque, para proceder penalmente, sólo se podrá hacer ante el Senado de la República, pero no considero nada relevante.

Otra que me indican y es de dar risa, “la eliminación de la partida secreta”. Pudiendo responder con una carcajada, pero tendré que continuar la semana próxima, pues existe muchísimo material de la transparencia que la 4T, oculta sumamente bien. Como lo que ahora sucede con el peritaje encargado a la empresa noruega DNV que, al serles adverso, lo desean tapar y hasta señalan que es un compló. Pero la muerte de 26 personas inocentes de la línea 12 del Sistema Metro, sigue sin castigo alguno y bien escondidito. (Continuará).