Mi mente impide que acepte la verdad (III)

También mis estimados amigos chairos me expresaban, que otra de las cosas buenas de su amado presidente era la “reducción que hizo de su salario”. A lo que les puedo contestar que el presidente puede adornarse ante sus solovinos diciendo que no cobrará un centavo, pues gana en dinero lo que le dé la gana y les aseguro que no gasta un centavo de su salario, porque todo se lo pagamos nosotros.

Presumen cosa buena de su venerado presidente, el “aumento al salario mínimo”, pero si se dan cuenta, es necesario trabajar ahora el doble de horas diarias, para poder comprar los productos que integran la canasta básica, pues de nada sirve que aumenten el salario mínimo, si el incremento a lo que debemos consumir normalmente ha aumentado más y que, la inflación de nuestra moneda cierra a más del 7.50%.

Y así como estas nimiedades, les halagan y convencen, hoy que ha surgido la ocurrencia de su ilustre profeta y guía, que deben cuidar a militares, a la Marina y nacionales, pero también a las bandas de delincuentes porque son seres humanos. Me uno al criterio de Mariano Alvarado en su columna Tip Tip del pasado miércoles, en donde señala que: “El presidente se solidariza con los delincuentes”, y con justa razón expone que, “igualmente los profesores se solidarizan con los profesores, los médicos con los médicos”; permitiéndome agregar que, es normal la solidaridad de los gremios por eso el presidente protege a los delincuentes, (aunque increíble, conozco un chairo que es médico y está a favor de los médicos cubanos), ahora debemos buscar nosotros quién nos proteja del Ejército, Marina, Guardia Nacional y de los delincuentes que ya se encuentran bien agremiados y protegidos, sugiriéndoles a todos los ciudadanos de buena fe que, ante tanta desaparición de personas, los 120,358 homicidios y los 3,952 feminicidios que se han cometido en el sexenio de su divino mesías, vale la pena realizar una unión y buscar una protección.

Por cuanto a los 500 disque médicos que traerán de Cuba, para que supuestamente atiendan a nuestra población en lugares en donde supuestamente los médicos de nuestro país no quieren prestar su servicio, en donde tenemos conocimiento que los mandan con una mano atrás y otra adelante y ni siquiera mobiliario tienen, teniendo que adquirirlo los médicos con la miseria que les pagan.

Mientras que anteriormente, les pagamos al gobierno comunista de Cuba 255 millones 873 mil pesos, para supuestos 585 médicos cubanos, que dijeron vinieron a laborar profesionalmente en nuestro país, pero sin realizar ningún proceso de homologación o revalidación de estudios y obtener una Cédula Profesional, por ser extranjeros, no se tuvo conocimiento de que tuvieran visa especial para poder laborar en el país y además, no realizaron ningún tributo al SAT, por los supuestos servicios profesionales realizados. Y como normalmente lo hacen en esta administración, violan las leyes y hasta la Constitución, se cometió el delito previsto en la Fracción II, del artículo 250 del Código Penal Federal, que expresamente señala: - “Artículo 250. - Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien: - II.- Al que, sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional”. De que el presidente lo ignore estoy seguro, basta con escucharlo para conocer su grado de escasos conocimientos. ¿Pero sus demás asesores?

No hay más, no existe defensa alguna para su divino mesías, no pueden hacer otra cosa que, cegarse a la realidad porque la influencia del pensamiento desiderativo de sus seguidores, no les permite admitir una verdad evidente.