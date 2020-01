Mi último adiós a don Genaro Picasso

Cuando me enteré del fallecimiento de don Genaro Picasso, la pena que sentí fue muy extraña, ya que de inmediato el pensamiento me transportó a distintos lugares.

Principalmente a aquellos donde se aglutina la gente con el ánimo de saludar a los dolientes y expresar el pésame para retirarse lo antes posible por el frío tan extremante.

Sin embargo, mi imaginación no paró ahí, siguió avanzando, hasta llegar al despoblado, donde a veces pega el sol de frente, o sopla el viento de forma despiadada que cala hasta los huesos y estimula que los ojos se humedezcan por el dolor que representa la muerte y que al mismo tiempo conlleva a reflexionar que dicho paso es inevitable.

Pero veamos lo que en la mente siguió hilvanando este simple mortal: Que la pensé dos veces para dar forma a este artículo de duelo, porque siempre he creído que la mejor forma de honrar la memoria de un ciudadano respetable, es el silencio y don Genaro era digno de él, pese a la propaganda y ruido que generan los tiempos enloquecidos por la tecnología y la mercadotecnia.

Así, que por respeto a la amistad que a él me unía, pensaba hacer silencio, pero cambié de opinión cuando la distancia me impedía a que le diera el último adiós. Además, mi decisión se engalló cuando establecí la analogía entre una humilde carta y el escándalo mayúsculo que se hace de aquellos muertos que poseen el dinero y el poder, donde sus deudos no escatiman gastos ni homenajes, no con el ánimo de salvar sus almas, sino de reivindicar ante la sociedad sus malas famas que a pulso se ganaron.

De ahí, que valdría la pena agregar a dichas observaciones, que la muerte de los de abajo no interrumpe calles, ni atiborra templos, donde los prelados se desgarran las sotanas, orando por aquellos de dudosa salvación y que pese a que están sujetos a la sentencia “del camello y el ojo de la aguja”, insisten los paganos en desquitar las indulgencias que por anticipado les cubrieron.

Quizás el estilo de esta carta no sea el apropiado, pero lo escrito no tiene reversa y menos cuando partí de ejemplos tan patéticos, para tomar la decisión de no dejar en el anonimato de mi corazón, la muerte de un hombre justo, cuya trayectoria fue impecable, porque siempre se condujo con honestidad y responsabilidad sobrada en el cumplimiento de sus deberes.

Por esas cualidades no inventadas, sino reales, resulta muy grato escribir en honor a un hombre transparente, que a toda prueba fue buen ciudadano; buen esposo y ejemplar padre de familia, cuya herencia se refleja en las acciones de sus descendientes, quienes evidencian a cada paso, la dignidad con que se conducen y la fuerza física que él demostró.

De ahí, que en esta humilde carta, jamás podría decir que se acabaron los dolores del señor Picasso, porque nunca los padeció. Porque siempre lo vi firme y de pie, sin emitir quejido alguno. Sin guardar descanso, ni acortar los pasos, ya que los caminos que siempre recorría, nunca carecieron de su andar, porque en ellos coincidíamos y allí refrendábamos el adiós que era la forma más sencilla de saludarnos y que ahora mi conciencia me reprocha no haber podido darle el último.

Por eso, jamás podría negar que su fallecimiento me sorprendiera, ya que cuando me enteré no podía dar crédito a tan fatal noticia, porque gozaba de cabal salud y mi mente se había hecho a la idea, de que su nombre no se encontraba en la agenda de la muerte, porque era un personaje que daba ejemplo de vitalidad y fortaleza; así como de su vasta inteligencia, porque pese a su modesta forma de conducirse, gozaba de una amplia capacidad, para describir e interpretar los acontecimientos políticos y sociales que atosigan nuestro entorno estatal y nacional.

Ahora que esta desgracia ha azotado al vecindario, ¿cómo acostumbrarse a no ver nunca más a don Genaro? La pregunta no tiene respuesta, así como el tiempo tampoco es garantía para prescindir del recuerdo de aquella personalidad tan singular; tan pulcra y elegante que, ataviado siempre de finas guayaberas, no desmerecía su sencillez y cortesía.

Como tampoco desmerecía la fortaleza emocional que le caracterizaba, ya que jamás observé que la cotidianeidad de los problemas lo doblaran. Siempre firme y sereno, sin regatear el reto de crecerse en el dolor y dispuesto a dar cualquier batalla, con la grandeza de aquellos que no necesitan compañía.

Para concluir, sólo quiero decir a su familia que las palabras sirven de poco cuando uno ha sido herido por la adversidad tan duramente, pero no quiero que a ese cúmulo que les dijeron faltaran las mías, para que sepan que su vecino toma parte en el dolor que en estos momentos los lacera. Algún día los veré de frente y les diré lo que hoy de corazón les escribo.

Y que no les quepa duda que, lo que del corazón brota, no tiene límites para hacer nuestro su pesar; ni pena para expresarles con toda la sinceridad del mundo, que esta humilde carta lleva el ánimo de sumar esfuerzos para que este gran dolor no supere la voluntad que los mantiene de pie.