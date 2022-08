Estimado lector, dando un descanso a la mente ante las turbulencias del mundo y de nuestro país, le presento mi artículo sobre este importante e interesante personaje, Michio kaku. Siempre quise entender temas de física, química y sobre todo de la ciencia espacial. Temas que creía vedados a mi entendimiento.

Pese a mi enorme interés, las lecturas que llegaban a mis manos eran incomprensibles. Un día viendo programas de ciencia espacial, presentaron a Michio Kaku y quedé sorprendido del lenguaje tan accesible, fascinante y cautivador, justo de los temas en cuestión. Leí uno de sus libros y me alegré de sentir satisfecho mi interés después de años de larga espera, Posteriormente le seguí en sus programas en varios canales de televisión como BBC, Discovery, ABC, CNN y Science Channel.

Michio Kaku nació en San José, California, el 24 de enero de 1947 de padres japoneses de ascendencia tibetana. En edad temprana mostró gran interés por la ciencia. Siendo estudiante en la Cubberley High School de Palo Alto, ensambló su propio acelerador de partículas en el garaje de su casa. Su objetivo era generar haces de rayos gamma con suficiente energía para producir antimateria. En Alburquerque, Nuevo México, asistió a la Feria Nacional de Ciencias e impresionó a Edward Teller, padre de la bomba de hidrógeno, lo que le permitió ganar la Beca de Ingeniería Hertz.

Michio Kaku fue primero en su clase de física y se graduó “summa cum laude” (con el más alto honor) de la Universidad de Harvard en 1968. En Berkley, en la Universidad de California a la de edad de 25 años, recibió su Ph. D. en 1972 después de llevar investigaciones en el Laboratorio de Radiación en Berkley. En ese mismo año, comenzó a dar conferencias en la Universidad de Princeton.

Kaku tiene experiencia en varios campos de la física hadrónica, simetría, gravedad, teoría de las cuerdas y física cuántica, entre otros. Sobre estos temas tiene más de 70 publicaciones en diferentes revistas que cubren aspectos relacionados con la física, como Physical Review.

Michio ha escrito muchos libros de texto de ciencia. En 1994 fue lanzado su primer libro Hyperspace, seguido por Beyond Einsten, que escribió con Jennifer Thompson en 1995. En 1998 publicó Visiones: Cómo la ciencia revolucionará el siglo XXI. En 2004: Cosmos y Mundos Paralelos de Einsten. Los libros más recientes son: Física de lo imposible; Física del Futuro; El futuro de la mente; El Futuro de la Humanidad; Mundos Paralelos; El Universo de Einsten; Teoría Cuántica; La Ecuación de Dios.

El trabajo de Michio Kaku refleja una mente en la búsqueda por comprender y unificar las fuerzas de la naturaleza en una sola teoría. Es reconocido como uno de los fundadores de la teoría de campos de cuerdas. Uno de los libros de ciencia de más éxito es Hyperspace el cual fue reconocido por The Washington Post y The New York Times en el mismo año.

Sigo a Kaku en la medida de mis posibilidades y mi mente se regocija en lo que en mi modesta comprensión alcanza dada la habilidad de este notable divulgador de la ciencia, para comunicar teorías complejas en un lenguaje claro y accesible.

Me permito recomendar estas lecturas por su gran interés, en las mentes de los académicos, en las mentes curiosas interesadas en el campo de la física teórica y otras disciplinas relacionadas, para disfrutar de la visión del futuro en la que Michio Kaku cree y que nos comparte,

Para los que no tenemos una formación en estos campos, también es una lectura muy interesante. Muchas cosas no las entenderemos, pero la mayoría sí. Nos ayudará a conceptualizar nuestra visión de la vida, del planeta, del espacio, del futuro y de la conservación de la especie humana. Michio Kaku continúa sus trabajos basándose en los hallazgos de Albert Einsten. ¡Hasta la próxima!