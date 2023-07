Mil millones de adeudo en laudos

Respecto a dicho adeudo que desafortunadamente fue creciendo como una bola de nieve, no es exclusivo de la administración pasada, sino también tuvieron su parte las anteriores a ésta, ya que fueron omisas y confiaron en que bastaría batear por decreto la normatividad.

Acción burda, que inmediatamente despertó la suspicacia de una mafia de abogados corruptos y de jueces en contubernio, para subastar sus transas a favor hasta de los vivales que no tenían derecho y de ahí para adelante, iniciaron en cascada libre los millares de juicios en contra de la Secretaría de Educación (SEED) por adeudo de quinquenios, cuya cantidad hubiera sido triple, si se hubiera pagado lo real a los derechohabientes y la Sección 44, no se hubiera prestado a exclamar “si se puede” con el puño cerrado, para luego aflojar todo el cuerpo y manifestar lo contrario.

Mil millones por laudos; o sea nada más para aquellos que de forma individual demandaron jurídicamente y que a su favor fallaron los jueces, tal vez inducidos por la mano negra, porque a decir del titular de la SEED, muchos no lo merecían y a esa gracia se sumó la no prontitud de las leyes que les permitió dormir el sueño de los justos y para colmo despertaron, cuando el desastre económico rebasaba todos los límites.

Ese escandaloso adeudo que en la actualidad asusta a la autoridad, en mi apreciación es poca, repito: gracias a la intervención oportuna de las dirigencias sindicales, en las que en protagonismo brillara la del profesor Lorenzo Salazar, quien se sacara de la manga, la consigna de “quinquenios para todos”, donde la mayoría de los agremiados se acogieron a esa demanda, pero no a su defensa, porque todo ese brete se quedó en el aire, ya que la mayoría fue agraciada con el numerito de “perder perder”.

Pero todavía hay una cosa que al exdirigente lo etiquetó como el As de las triquiñuelas, dado que en su haber se allegaron algunos laudos, obviamente ganados por sus representados y la hazaña que lo hizo acreedor a las palmas de oro, no fue porque los hiciera valer ante las autoridades, sino porque los guardó celosamente bajo siete llaves, como encerrando el peor de los males en la caja de pandora.

Pero sus proezas no terminan ahí, porque quién ignora que cuando el río alcanzó su máximo nivel de revoltura,tuvo la flamante idea, de invitar a los liderazgos de la Secciones 12 y de Telesecundarias, a integrar un bloque, supuestamente para presionar al exgobernador José Rosas Aispuro Torres, lo que trajo como consecuencia que los invitados le comieran el mandado y de ahí se legitimara ese derecho espurio, que con antelación se habían adjudicado y que ya sin ningún tropiezo, por la libre y con el aval de abogados sin escrúpulos, cobraran sin una brizna de vergüenza lo que no les correspondía.

Esa fue otra de las muchas gracias que perjeñara el controvertido exlíder de la 44, que en lugar de haberse opuesto a esa chicanada, les abrió la puerta para que los intrusos se colgaran de ese derecho y se llevaran la mayor parte y por ende, se abultara la estratosférica suma de la que asegura el funcionario educativo, que si el abogado más tonto hubiera metido las manos, no estuvieran en ese callejón sin salida.

Últimamente no pongo atención a los rollos oficiales, pero el día cinco de julio como relampagueo, me atraparon las declaraciones que vertiera en los diferentes medios de comunicación el titular de la SEED, donde aseverara categóricamente, que los docentes federalizados no tenían derecho a los quinquenios; pero por lagunas de tipo legal les dieron entrada y de ahí el desbordamiento millonario que se generara en contra de la dependencia.

Desde luego que dicho pronunciamiento jamás traspasaría mis entrañas de emoción, pero debo reconocer que, por primera vez un funcionario se atreve a llamar a las cosas por su nombre y que en este medio yo había denunciado hasta el cansancio, señalando que el gobierno federal estaba al corriente en el pago de quinquenios a sus trabajadores.

De ahí que lo que exigían al gobierno estatal era un agandalle muy miserable y deshonesto.