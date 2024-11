¡MORENA hacia la grandeza!

Una de las frases que se recuerdan de Maximiliano Silerio Esparza es: “Durango hacia la grandeza”. Dicha frase, se convirtió en una de sus favoritas durante su campaña y lo que duró su sexenio como gobernador. Llama poderosamente la atención que su hija Elvira Silerio Díaz, públicamente haya anunciado su renuncia al PRI para irse a MORENA. La hija del exgobernador Silerio, no es por mucho, cualquier hijo de vecino, es la hija de uno de los priistas del Estado “que no se voltean ni en la cama”.

Ante este acontecimiento, no hemos escuchado a distinguidísimas morenistas decirle a Elvira Silerio que se forme en la fila, como sucedió con las declaraciones de Ali Gamboa. A leguas se nota que no hay piso parejo o que no es lo mismo Chana que Feliciana. La recién llegada a MORENA no fue una militante priista del montón, a la sombra de su padre, ocupó puestos en pasadas administraciones tanto estatales como municipales. En el año 2000 cuando Vicente Fox mandó al PRI de vacaciones durante 12 años, se le escuchó a Silerio Esparza otra de sus frases célebres: “perdimos la presidencia, pero ganamos el partido”.

Tal vez, como dice el refrán, es de sabios cambiar de opinión. Si Vicente Fox mandó de vacaciones al PRI, con MORENA las cosas podrían ser muy distintas, tal parece que dicho partido llegó para quedarse como en su momento lo hizo el PRI. Si alguien conoce al partido que fundó Plutarco Elías Calles, es el papá de la hoy morenista. El político también conocido como “el filósofo de yerbabuena”, ya se dio cuenta que una vez perdieron la presidencia de la República, pero ahora el PRI se le fue de las manos o que es lo mismo, en el tricolor ya no hay futuro.

Elvira Silerio Díaz, declaró a los medios: “hablé con mi papá, estuvo de acuerdo y respetó mi decisión”. Quizá otra cosa hubiera sido, si se hubiera ido al PT su padre nunca lo hubiera permitido, pero como se incorporó a MORENA, esa es otra cosa. ¿Por qué la hija del exgobernador se fue a MORENA? Esa respuesta la sabremos en muy poco tiempo. En este contexto no sabemos de una hija o un hijo de algún otro exgobernador de Durango, que esté militando en el partido oficial. Pero como Elvira ya puso el ejemplo, no se sorprenda si un día la historia se repite.

Que hoy esté en MORENA la hija de Silerio Esparza, no es casualidad porque en política eso no existe, tal vez por ironías de la vida, Alito Moreno tiene mucho que ver para que las llamadas vacas sagradas de ese partido, hoy anden arrastrando la cobija y ensuciando el apellido y mandando a sus retoños a MORENA. Pero también hay otras y otros, buscando otros rumbos y otros partidos, ya se dieron cuenta que el PRI no será lo que fue, y que es más fácil que la selección mexicana de fútbol gane la copa del mundo a que el PRI regrese.