Morena no tiene sus candidatos

Para elegir consejero presidente de la Entidad Superior de Auditoría, el Congreso tiene 30 aspirantes.

Y este número puede indicar, según quiera verlo usted, que sobran profesionales del Derecho capaces.

O que hay muchos con mucha hambre.

Dice Enrique Benítez que Morena no sabe escoger candidatos.

No licenciado, no. No es que no sepa, es que no tiene.

Y con los que juega, o son traidores del PRI o son coleros del PT.

Y tan anda mal ese partido, que no tiene delegado real, no tiene oficinas y la exhibición más ridícula que acaban de hacer, es registrar dos pretensos plurinominales sin la documentación correspondiente.

Y de éstos, el peor es un tal Adolfo Villarreal, que ni es de Durango ni radica en Durango y nomás lo iban a meter por algún compromiso con Mario Delgado.

"La China" Gaby Hernández tiene como principal adversaria en el Cuarto Distrito Local a la petista repetidora, Claudia Domínguez. Y también a la regidora con licencia de Movimiento Ciudadano, Paulina Monreal.

Buenas pollas las 3, pero creo que gana "La China".

Parece que vamos bien: anteayer sólo 7 contagios y ningún deceso de Covid.

Pero de todos modos hay que cuidarse.

Mientras el Congreso nombra presiente de la Entidad Superior de Auditoría, se desempeña muy bien la consejera encargada, Tania Hernández Maldonado.

Si le sirve el dato. Tania es hija del inolvidable menón Hernández Meraz.

En los 4 distritos federales electorales, los únicos candidatos que hicieron presencia en los arranques de campaña, fueron los de la alianza Va por por Durango.

De las más recientes deserciones del PRI, está la de Gustavo Lugo Espinosa "El Muerto", que no se afilió a otro partido, así que no sabemos para qué se retira.

Lugo es uno de los desertores que han sido presidentes estatales del tricolor.

El primero del que se tenga memoria, fue Máximo Gámiz Parral (qepd), que lo abandonó en un intento fallido para ser gobernador postulado por el PRD.

Y en cuanto a Gustavo Lugo, fue dos veces presidente estatal, regidor, presidente del Comité Municipal, diputado local, diputado federal y si no ha sido por la alianza, ahorita sería candidato del PRI a un distrito local citadino.

La verdad no sabemos a qué le tira el grandote con su separación.

Pero se vale desearle suerte.

