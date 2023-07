Movamos la cerca

Cuentan que en la Primera Guerra Mundial un soldado que había perdido un amigo en batalla pidió al sacerdote del pueblo enterrarlo en el cementerio aledaño a la capilla.

El sacerdote le preguntó qué fe profesaba su amigo difunto a lo que él soldado respondió “protestante”. Entonces tendrá que enterrarlo “del otro lado de la cerca” y así lo hicieron.

Al cabo de un par de años este soldado regresó a aquel pueblo y fue a visitar la tumba de su amigo pero no la encontró. Así que fue con el cura quien para su sorpresa era él mismo y le preguntó dónde había quedado. Este respondió: “cuando Usted se fue no me quedé tranquilo y moví la cerca”. En el libro de Hechos de los apóstoles, se relata una historia elocuente al respecto de “mover la cerca”.

Cornelio residía en Cesárea, era un capitán de la Compañía Italiana a cargo de cien soldados. Decepcionado del politeísmo Romano había abrazado junto con toda su familia la fe monoteísta del judaísmo y sus principios éticos. Pero aún no se había circuncidado, y por lo tanto no era un “prosélito” en todo el sentido de la palabra, es decir un “convertido”. Sin embargo, era respetado entre los judíos por sus generosas limosnas y devotas oraciones, mismas que captaron la atención de Dios según nos cuenta la crónica apostólica (Hechos 10: 3-4)

Personas de origen romano como Cornelio, que además servían al gobierno en turno encargado de ejecutar la crucifixión de Cristo, no entraban, dentro del perfil del apóstol Pedro de posibles candidatos a escuchar el evangelio. Pero si entraban en los del Espíritu Santo quien movilizó a Pedro para trasladarse donde Cornelio y muy a pesar de sus prejuicios tuvo que compartirle las buenas noticias de salvación.

Todos tenemos, como Pedro, UNA CERCA QUÉ MOVER. Todos tenemos un grupo en mente, un tipo de persona que, según nuestra limitada visión y sesgada ideología no es digna del amor y la gracia de Dios. Todos tenemos que RENUNCIAR a algún tipo de PREJUICIO, producto de nuestra herencia familiar, formación académica o experiencia de vida, mismo que nos impide aceptar a todas las personas y amarlas como Dios nos manda. Creo que el ejemplo de Cornelio nos deja claro que Dios no tiene favoritos, así que, a diferencia de Pedro que aprendió a la fuerza, hagamos como aquel sacerdote y “movamos la cerca”.





