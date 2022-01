Mucho mejor Durango con Marina Vitela

Ganó la precandidata que más le conviene a Durango, por su buen trabajo como alcaldesa de Gómez Palacio, donde se realizará una de las principales inversiones en el norte del país, de once mil millones de pesos en torno al agua, con una parte en la capital, y La Laguna fue una de las regiones que más visitó AMLO, con una evidente buena comunicación con Marina Vitela.

Ahora lo que queda es mantener la promesa cada uno de los precandidatos, de respetar el resultado de las consultas que realizó la coalición MORENA/PT/VERDE, como seguramente así lo harán, y se formará un gabinete de personas calificadas para cada cargo, entre la ciudadanía y con miembros de todos los partidos de la coalición.

Mucho más complicada se encuentra la situación en la alianza del PAN/PRI/PRD, porque los panistas quieren imponer a Héctor Flores, siendo que en las elecciones del 2021 el PRI tuvo más votos que el PAN, y en esa coalición, de todos modos quede quien quede, el voto se va a dispersar. Héctor Arreola podría ser el personaje del PRI, que más lograría votos para la coalición que competirá con una marca muy fuerte, porque en el caso de que el Dr. José Ramón Enríquez fuera aceptado como candidato de Movimiento Ciudadano, seguramente le quitaría más votos a PRI/PAN/PRD, que a una candidata como Marina Vitela que acaba de hacer un muy buen trabajo, y en la mitad del sexenio en el que le tocaría ser gobernadora, un presidente que le tiene afecto y respeto, es el que hará los presupuestos, y a Durango de seguro le irá mejor.

En otros estados de los seis en los que habrá elecciones también hubo problemas, y todo mundo quiere ser candidato de la marca ganadora, y es muy difícil realizar las encuestas, en las que el senador, con el que se arrima Enríquez, no se cansa de decir que no cree en ellas, y propone que los candidatos se elijan en elecciones entre los miembros de los partidos, para lo cual tendrían que contar con muy buenos padrones de los partidos, los cuales no existen. Y de todos modos si Ricardo Monreal se fuera de candidato de MC, le quitaría votos a PRI/PAN/PRD

La política de luchar tranquilamente por el poder y compartirlo con todas las fuerzas a la hora de gobernar, no vive sus mejores momentos, y en especial la alianza opositora a AMLO, no nada más le dio la razón al presidente López Obrador de que el PRI y el PAN son lo mismo, sino que acabó con los partidos en México, que tanto necesita de inversiones de aquí y de los EUA y más de Europa, aparte de las considerables que se tienen de España. Claro que hay que realizar todas las elecciones y consultas que la Constitución mandate, pero los años que vienen son de trabajo fuerte, además de continuar con la vacunación, en la que México está entre los siete países del mundo que mejor la han realizado, y hay que seguir.

Tampoco quiere decir que la aceptación del 64% que tiene el presidente López Obrador, indique que Marina Vitela ya la tiene ganada. Más bien le ayuda su personalidad sería, su trayectoria legislativa, y su buen trabajo en Gómez Palacio, y su equipo de campaña y las propuestas que vaya discutiendo con todos los sectores del estado.

Gonzalo le puso el ejemplo a Enríquez de respeto a la nominación de Marina Vitela como candidata, y las otras personas que estuvieron en la lista, todas respetables por cierto. Y luego vendrá la nominación de los candidatos en los municipios, donde en la capital hay muy buenos elementos, como el mismo Gonzalo, pero también Iván Gurrola y la misma Sandra Amaya.