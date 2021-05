Nada para PRI/PAN/PRD; todo para MORENA

Cómo votar por el PRI que gobernó el país durante ochenta años y lo dejó en malas condiciones. Y el PAN no lo hizo mejor en los dos sexenios que estuvo en el poder. Por lo tanto es el momento de recordar que ni un voto para el PRI y ni un voto para el PAN, y al PRD no vale la pena mencionarlo.

Especialmente el pueblo es el que sabe que todos los votos deben ser por MORENA, que por cierto es lo que le conviene a Durango, por explicaciones que hemos dado en otras ocasiones, ya que Andrés Manuel gobernará hasta el 2024 y el nuevo gobierno de Durango entrará en el 2022, de modo que los presupuestos del 2021, del 2022, el del 2023 y todavía en el 2024 dejará AMLO el del 2025, y seguramente la próxima presidencia quedará en manos de alguien de MORENA.

Por la presencia de MORENA en el área metropolitana y en algunos de los grandes estados, es decir en el plano nacional, las ilusiones de Andrés Manuel López Obrador de crear otro país, o sea la 4T, cuentan con la aprobación de más del 50% de los ciudadanos, y las intenciones de votar por MORENA siguen arriba del 40%, aunque las más visibles sean las gubernaturas, “los de siempre” que tanto crítica Andrés Manuel, el colmo es que varios fueron lanzados por MORENA, como en Nuevo León la esposa de un priista del más viejo estilo, de nombre Abel Guerra, pero el colmo es que otro miembro del más viejo estilo priista y otro personaje que lanzó MC, mandaron a Clara Luz al tercer lugar. Con un aspecto en el que ni el INE ni el tribunal electoral se darán abasto, me refiero a la superación por millones de los gastos de campaña.

Han tenido mucha publicidad las protestas generalizadas que se dieron en Colombia contra la Reforma Fiscal que propuso el presidente Iván Duque, misma que acabó retirando, pero por lo visto un montón de problemas pendientes se unieron en un amplio movimiento, en el que no faltaron los vándalos, que se pusieron a robar, a atacar bancos, y el mentor de Duque, el ex presidente por ocho años y hoy senador Álvaro Uribe se puso a defender al Ejército y a invitarlo a disparar contra “los terroristas comunistas”.

Menciono esto porque los de FRENA que compraron una buena tanda de casas de campaña que pusieron en el Zócalo, que no pudieron llenar, mientras los dirigentes se iban a quedar a los buenos hoteles que hay en la Ciudad de México, hubieran querido una movilización de no sé quiénes, contra AMLO, para sacarlo de la presidencia.

Finalmente lo que idearon personajes que no soportan a AMLO ni haber quedado fuera del poder, fue la alianza del fin de las ideologías, entre PRI y PAN, que hasta hoy hay indicadores de que fracasará. Y Dante Delgado tuvo la buena idea y la buena asesoría, de mantener a MOVIMIENTO CIUDADANO como una tercera opción, que le está funcionando en varios estados, y en Durango en el IV federal, capaz de que Martín Vivanco le gana a Gina. Y para la alcaldía de Monterrey lanzaron al hijo de Colosio, caso que me extraña que no haya tenido más publicidad y relevancia, por cierto a MORENA le renunció el ex candidato a ese cargo, un panista de toda la vida que se salió porque en su momento no lo dejaron ser candidato a Gobernador y ahora regresa.

Es increíble que MORENA no se haya convertido inmediatamente en un nuevo y verdadero partido, y una de los dos precandidatos a sucesor a AMLO, junto con Marcelo Ebrard, la gobernadora de la Ciudad de México, bajó 20 puntos por el accidente del Metro.

Será muy importante el análisis de los resultados electorales, desde cuánta gente fue a votar, y viene la Revocación de Mandato.