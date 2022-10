Nada sucede, sino todo lo contrario

Luis Echeverría Álvarez, cuando fue presidente de México, se hizo famoso por la guerra sucia, y por sus frases pasó a la historia. Como aquella: “Ni nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario”. En ocasiones, la sociedad duranguense da la impresión que tiene la capacidad de olvidar. Hoy el propio gobernadornos da a conocer lo que se puede llamar la corrupción hormiga. Nos enteramos por Esteban Villegas Villareal lo que sucedía en la Fiscalía General del Estado; “había camionetas yonqueadas y les echaban gasolina todos los días, y las activas no contaban con el combustible” ¿De qué cantidad fue el fraude?

En la Fiscalía tenemos un ejemplo de desvío de recursos públicos, vea usted: a las camionetas yonqueadas les echaban la gasolina ¿A dónde desviaban esa gasolina? Esto sólo es una analogía en el tema del desvío de recursos públicos, o, mejor dicho, ¿dónde quedó la bolita?

Parafraseando al periodista Manuel Buendía: la prueba científica de que la Virgen de Guadalupe existe es Durango. La prueba científica sería que hubiera desvío de recursos, y la milagrosa que la pasada administración regresara lo robado. Y ya encarrerado el gato, que la alternancia tan recordada por los ciudadanos en los cafés regrese lo que desvió.

Estamos de acuerdo con el gobernador cuando nos dice a los duranguenses el problema financiero que se vive, que podría llegar a los 31 mil millones de pesos. Pero en contraste, nos confunden algunas de sus declaraciones hechas a los medios de comunicación en este contexto.

Siguiendo con el tema del desvío de recursos públicos, al parecer, con el afán de tranquilizar a la sociedad declaró el gobernador: “Lo que se desvió no quiere decir que se lo hayan llevado, pero lo usaron para otra cosa”. Entonces no dudamos que en su momento el señor gobernador estará en condiciones de explicarnos exactamente “en qué cosas se desviaron” dichos recursos públicos.

El tema de replaqueo sigue dando mucho de que hablar. El plazo legal para interponer amparos es sólo de 30 días a partir de la publicación del decreto administrativo. De entrada, en su momento, el destino de este decreto se resolverá en algún juzgado de distrito, y de ser necesario en una sala colegiada. Quizá por esta razón el gobernador le recuerda a la sociedad que hace algunos años se hacía cada cuatro años, y reiteró que en este sexenio no se volverá a pagar.

Los ciudadanos somos personas de buena fe y les creemos sus promesas de campaña, ¿por qué no creerles cuando ejercen el poder y sus responsabilidades públicas? Pero ese no es el problema. Más bien se trata de no incurrir en los errores de sexenios recientes.

Desde siempre, la sociedad es la que paga los platos rotos. No es justo que cada sexenio hagamos una vaquita para que unos cuantos hagan negocios millonarios a la sombra del poder. Cuando votamos por ellos, lo hacemos pensando que Durango deje de ser el mismo de siempre: vivir del 95% de recursos federales y de las remesas de nuestros paisanos.

Si pagar el impuesto de replaqueo y de refrendo fuera la solución, lo haríamos con gusto. Esta vez deseamos estar equivocados. Pero como dijo el clásico, el pueblo es sabio y no se equivoca.