Necesarias las encuestas para gobernador de aquí

Es normal que desde ya se estén abriendo para aspirar a la gubernatura varios de los que han sonado hace mucho, y la solución entre los aspirantes de MORENA/PT será realizar encuestas que definan al candidato. Ahorita la candidata más fuerte es Marina Vitela, pero insistirá Gonzalo y el que se siente amarrado, que es el Dr. José Ramón Enríquez, aunque en el estado que le encargaron no ganó.

La alianza del PAN y el PRI tiene el problema de que al haber obtenido más votos el segundo partido citado, van a querer que el candidato sea del PRI, y solamente que también ellos elijan al aspirante mediante una encuesta, podrían continuar coaligados, pero se ve difícil.

Seguramente podrá gobernar tranquilo Andrés Manuel López Obrador después de los triunfos extraordinarios que logró MORENA, que logró el 35% de la votación nacional, mientras el PAN el 18% y el PRI 17%, MC como el 8% y los verdes como el 7%, habiendo sido el PT uno de los partidos chicos que apenas superaron el 3% que está establecido para mantener el registro.

Y a pesar de las derrotas en la Ciudad de México, el éxito en la obtención de 11 gubernaturas, que pueden ser 12 si la de los verdes de San Luis Potosí se cuenta como de AMLO ya que el PVEM siempre está con el partido del Gobierno, y seguramente será aliado de MORENA en la Cámara de Diputados.

En Durango todos se sienten ganadores, salvo los que esperaban sorpresas a su favor como Martín Vivanco en el IV distrito federal, que ganó Gina, pero quedaron en segundo lugar el PT con Rigoberto Quiñonez; tampoco sorprendió como pensaba hacerlo Hugo Rosales Badillo, ni por su cuenta tuvo el éxito que esperaba Oscar García Barrón.

Más bien sorprendió a muchos Maribel Aguilera al haber sido reelecta en el III, que junto con el II ganó MORENA, que tuvo la segunda votación en el Estado después del PRI, aunque no se quiera reconocer el éxito de la alianza PT y MORENA, que hubiera sido mayor en Durango si hubiera agregado al PVEM en todo el estado.

Al PAN no le va a gustar que los del PRI ya se sienten dueños de la gubernatura, aunque se quedaron sin una de sus mejores precandidatos al perder la lagunera Rocío Rebollo. Pero tienen a Ricardo Pacheco, por supuesto Esteban Villegas de nuevo, Adán Soria, Rubén Escajeda y les sobran, mientras al PAN le tocaría la capital, con reelección o con otra persona. Sólo una encuesta estatal los puede salvar para no irse cada uno por su lado. Y hay que recordar que fueron dos del PAN no del PRI los que ganaron dos diputados federales, y dos MORENA.

Andrés Manuel al día siguiente de la elección recibió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y en nuestra política de no intervención, sí le llamó la atención a Nicaragua, donde Daniel Ortega está encarcelando a precandidatos presidenciales, incluyendo a Cristina Chamorro, la hija de quién los derrotó poco después del triunfo Sandinista de 1979, y lo de Colombia ha sido extraordinario, junto con que hace más de un mes que fue la primera vuelta electoral en Perú.

AMLO tiene todo para gobernar negociando, ya que la polarización no es lo que el país necesita. Mejor en paz y con inversiones de aquí y de fuera.

