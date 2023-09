“Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver. (13) Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: NEGOCIAD entre tanto que vengo”. (Lucas 19:12-13)

Una vez escuché que la etimología de la palabra “NEGOCIAR” tiene que ver con “negarse al ocio”. A partir de allí entendí mejor la enseñanza detrás de la parábola de las diez minas, paralela de aquella otra de los talentos, donde Jesús insta a sus seguidores a “invertir”, a “arriesgar” la medida de capital con tal de dar buenos resultados. Descubrí en esta parábola tres principios que nos ayudarán a entender nuestro llamado y desafiarnos a llevarlo a cabo:

Primero; el capital no es nuestro, un día se nos llamará a rendir cuentas. No somos dueños sino administradores; no sólo de las cosas materiales, sino principalmente del tiempo, los talentos y las personas. Los que estamos casados, por ejemplo, si consideramos que nuestro cónyuge es un “tesoro” que Dios nos confía, nos daremos cuenta quemás que cualquier otra relación, requiere del arte de NEGOCIAR.

En segundo lugar, la parábola de las minas nos enseña que a todos se nos fue dada una medida diferente de capital. Esto responde, por un lado, al carácter soberano del que reparte, el cual se manifiesta a priori; y por otro, a la capacidad de administrar de cada uno, la cual se revelará a posteriori. No está en nosotros “pelear” por lo que no nos tocó, sino NEGOCIAR con lo que tenemos en la mano.

Tercero: Todos, estamos moralmente obligados a invertirlo. No hay opción. El carácter justo del Rey puede soportar malos resultados, pero nunca la inacción y menos, por miedo, el cual muchas es una forma de chantaje. NEGOCIAR requiere sabiduría, pericia, esfuerzo, constancia y humildad, pero sobre todo honestidad.

Alguna vez me pregunté qué hubiera pasado si el que recibió una sola mina, en lugar de guardarla la hubiera invertidoy la hubiera perdido por arriesgarla. Conociendo el espíritu de la parábola y el carácter misericordioso de Dios llegué a la conclusión que lo más probable es que le hubiera vuelto a dar otra mina. Por eso siempre el mandato será “NEGOCIAR”.

