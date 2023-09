“Ni amigos, compadres o padrinos”

Hace unos días, el presidente del CDE del PRI, Arturo Yáñez Cuéllar, echó la casa por la ventana con sus declaraciones. Los militantes de ese partido, no sabían si los Reyes Magos se habían adelantado o era 28 de diciembre, la razón: La democracia por fin llegó al PRI.

Hasta antes de las declaraciones del inteligente presidente de los tricolores, las candidaturas eran para las y los militantes que tenían un amigo, un compadre o padrino, para llegar a un puesto de elección popular.

Ahora ¿cómo le harán para ser regidores, diputados locales o federales? Con sus declaraciones, Yáñez Cuellar le dijo adiós a los amigos, compadres y padrinos al interior del PRI.

Por este motivo, muchas y muchos priistas, andan arrastrando la cobija, en cambio otras y otros, destaparon las botellas para brindar que el dedazo quedó atrás. Uno de los más felices por tales declaraciones,el famoso Jesús “Gato” Diez. El ingeniero de profesión, desde hace muchos años viene haciendo talacha para ocupar un puesto importante en una elección popular, sin embargo, su partido se la sigue debiendo.

El “Gato” Diez debe verse en el espejo de uno de los íconos del tricolor, Pedrito Ávila Nevárez, que llegó tarde, pero le hizo justicia a la revolución. Muchas mujeres y hombres que le han dado los mejores años de vida a ese partido, por fin, les llegó su oportunidad. Otro ejemplo es el priista de Rodeo, Miguel Ángel Astorga Arreola, fiel escudero de la CNC, ha buscado en vano una diputación, pero por no tener un amigo, compadre o padrino se ha quedado en el ya merito.

Suponemos que Arturo Yáñez Cuellar no se aventó como “El Borras” al hacer dichas declaraciones. Es posible, que siendo amigo del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, “Alito”, haya recibido línea para declarar que los amigos, compadres y padrinos, son parte de la historia de ese partido. Y ya encarrerado el gato, los priistas deben celebrar que ahora sí habrá piso parejo para hacer candidata o candidato, en 2024. Priistas del más alto nivel han comentado que las declaraciones de Yáñez Cuéllar, deben quedar en los estatutos del partido, para que se vea que eso es en serio.

Dice el refrán; el que avisa no engaña. Las próximas candidatas y candidatos en el proceso electoral que ya está en puerta, ni se les ocurra ir al Bicentenario ni a las oficinas del PRI en insurgentes norte de la CDMX.

El PAN y el PRD, deberían tomar como suyas las declaraciones del presidente estatal del PRI. Si las palomitas blancas vestidas de azul hacen eso, José Rosas Aispuro ya no podrá pedirle a su amigo Marko Cortés que lo haga candidato en 2024. En el PAN también no cantan mal las rancheras. Debe acabarse también la cultura de los amigos, compadres o padrinos, para llegar al poder y en seis años hacerse millonarios. Porque hasta el día de hoy, tanto el PRI como el PAN, sin amigos, compadres o padrinos, no se puede ser diputado federal, local, senadora o senador de la República.

Ya no falta mucho para saber si las declaraciones de Arturo Yáñez Cuellar son “soñar a lo grande”. Las y los militantes de a pie de ambos institutos políticos, que merecen ser candidatas o candidatos por su trabajo y trayectoria, saben que serán las mismas y los mismos de siempre. Las y los más cercanos al que despacha en el Bicentenario y las declaraciones de Yáñez Cuéllar son: Atole con el dedo para las verdaderas y verdaderos militantes del PRI.