No deben bajar la guardia en el rubro de seguridad

El rubro de seguridad pública a nivel local y nacional, siempre seguirá siendo una de las principales exigencias de los ciudadanos frente a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Lo cual, a últimas fechas ha sido una demanda recurrente en el país, por lo que Durango no debe bajar la guardia con la intención de que los delitos no se incrementen ante la desesperación de la gente que no tienen ingresos a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19 y que en determinado momento pueda cometer un ilícito.

Desde luego, no podemos dejar de lado que la inseguridad incluye muchos factores, como es la educación, las desigualdades económicas, la desintegración familiar, la corrupción y los valores; sin excluir las estrategias impulsadas por las dependencias de gobierno, por mencionar sólo algunos.

Sin embargo, a pesar de las condiciones adversas que vivimos en Durango por el cierre parcial de muchos locales comerciales y de empresas que han generado desempleo en la entidad a raíz de la pandemia, surgieron muchas especulaciones en torno a que la incidencia delictiva se pudiera incrementar como en otras entidades del país, afortunadamente esta situación no se ha presentado, por lo que confiamos que continúe así por el bien de todos los duranguenses.

Por lo anterior, hay que tomar en consideración las acciones impulsadas por gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres, que han provocado que Durango siga siendo una entidad segura para los ciudadanos, aspecto que así lo han reconocido algunos sectores empresariales y otros sectores de la sociedad.

Según las cifras dadas a conocer en nuestro estado, han desaparecido los secuestros, ha disminuido el robo de vehículos con violencia; hay 60 por ciento de efectividad en recuperación de unidades hurtadas; que también hay que decirlo como duranguenses siempre esperamos que este tipo de actos nunca se presenten; además, los homicidios dolosos no se ha incrementado y se han esclarecido el 80 por ciento de estos casos.

Estos resultados, deben tener al secretario de Seguridad Pública, Javier Castrellón Garza, en un ánimo positivo y dentro de los funcionarios del gabinete estatal que están cumpliendo las funciones encomendadas por el Ejecutivo del Estado, además le brindan amplias posibilidades de ser considerado para algún cargo público en la elección popular del 2021.

Los objetivos alcanzados son también consecuencia de los más de 20 años de experiencia que tiene en el rubro de seguridad.

Sin embargo, esta decisión aún no está decidida, ya que Rosas Aispuro debe valorar con cabeza fría, dónde es más funcional el abogado de profesión dentro del proyecto del Partido Acción Nacional, porque si se están teniendo resultados positivos en este rubro, a lo mejor lo dejan hasta concluir la administración estatal o de ser el caso cumplirá funciones de operador político en las campañas electorales.

Pero de que Javier Castrellón Garza será recompensado por el gobernador, eso será un hecho y más por ser de los pocos funcionarios que han permanecido desde el inicio de la administración estatal. ¿Pero quién podrá ocupar su cargo? Esa es la incógnita a la fecha.

Sin embargo, también no podemos dejar de lado la colaboración que ha mantenido Durango con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, así como con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los duranguenses frente al tema de la inseguridad, sin dejar de lado a los 39 municipios de la entidad, que han hecho lo que les corresponden.