La pandemia del Covid-19 marcó a la sociedad, pero también nos dejó enseñanzas. Lecciones que no debemos olvidar, para recuperar como alguien dijo: el tiempo perdido. En este contexto, ya hacían falta políticas públicas en relación a la cultura. Aquí en Durango, la pandemia paralizó toda la actividad cultural. Hubo esfuerzos para llevarla a los medios digitales, sin embargo, no hubo los resultados que se esperaban. Alguna vez alguien dijo, la música en vivo es mejor y valga la analogía, para decir que los festivales culturales también.

El pasado Festival Revueltas, por muchas razones, no fue ni la sombra de lo que fueron en el pasado. Ya no hay pretexto para que el próximo a realizarse en el mes de octubre, no tenga calidad internacional. Lauro Arce tiene la última palabra. Ya se le puede decir a la sociedad duranguense: los festivales Revueltas y el Ricardo Castro, no estaban muertos, andaban de parranda. Tenemos que reconocerle a la diputada Paty Jiménez, haber propuesto que el Festival Ricardo Castro se realizara en el mes de abril. Hoy a la distancia, cultural y turísticamente nos obliga a ser competitivos con el festival internacional de Zacatecas.

Independientemente de los 13 millones que supuestamente costó el Festival Ricardo Castro, se justifican, porque de esa manera, se cumple con el derecho humano a la cultura. No podemos olvidar que no sólo se pan vive el hombre. Si el municipio le invierte a la obra pública, también está obligado a invertir en cultura. El Festival Ricardo Castro no sólo debe de realizarse con recursos públicos; los empresarios, ya es tiempo de que le apuesten y le inviertan en serio al festival. Hasta donde sabemos, es muy poca la participación de este sector. Se requiere una estrategia que involucre al gobierno municipal y a los empresarios locales.

¿Cómo hacer para que un festival como el Ricardo Castro, tenga éxito turístico y cultural? Lo principal ya está hecho, hay voluntad política para su realización. En segundo lugar, los artistas que se contraten deben de ser atractivos, no sólo para el público local. Lo más importante: que nos visiten más de otros estados. No estamos en contra que se contrate un artista como Pepe Aguilar o "La Diosa de la Cumbia", pero a estos artistas los podemos ver en un palenque o en la FENADU. Si vamos a competir con festivales como el de Zacatecas o Aguascalientes, se debe de pensar en contratar figuras de ese nivel. En Aguascalientes, se contrató a la leyenda del rock Rod Steward y lo fueron a ver de muchos estados de la República, incluyendo visitantes de la ciudad de México.

Que bueno que regresan los festivales a Durango, todo lo que se invierta de nuestros recursos públicos en cultura será bienvenido. Deseamos también, que no se le deje toda la carga financiera a los dos órdenes del gobierno. En Durango tenemos empresarios que le apuestan en serio al turismo cultural y sólo es cuestión que se pongan de acuerdo.