No hagas cosas buenas... que parezcan pésimas

Este mes de la patria fluye con lamentables traspiés por parte de la autoridad gubernamental, tropiezos que son imputables a una deficiente comunicación social, teniendo como marco uno de los eventos conmemorativos más importantes para los duranguenses y los mexicanos, y que, al parecer por falta de oficio político en su manejo, trascendió las fronteras estatales y no precisamente en los mejores términos.

La sociedad de Durango, está cada vez mejor informada de lo que acontece en los pasillos del Bicentenario, y se pudo advertir con anticipación, que se preparaba una festividad patria, sin precedente para la noche del 15 de septiembre, con un invitado especial de la talla de Julión Álvarez y que su presentación sería privativa para esferas gubernamentales más favorecidas o mejor dicho para la clase privilegiada del poder.

Desde un día previo al acontecimiento, el secreto mejor guardado del gobierno estatal era que el cantante mexicano amenizaría con su banda al interior del antiguo Palacio de Gobierno, hoy museo Gral. Francisco Villa y que sólo 80 personas del primer círculo estarían convocados.

Cuando trascendió la noticia en las redes sociales, y que iniciaron las críticas ante el eventual suceso donde sólo unos cuantos serían los afortunados convocados, de inmediato se activó la maquinaria gubernamental para tratar de remediar un problema que ya estaba de boca no sólo de las redes sociales, sino de la sociedad en general, y tuvieron la “brillante idea” de dar marcha atrás a los funcionarios que habían convocado previamente, pretendiendo darle un tinte más “social”, y prestos a ello, de última hora, se sacaron de la manga invitaciones inverosímiles que sólo contribuyeron al escarnio que ya imperaba entre los duranguenses.

Durante la conmemoración de las fiestas patrias, se observó a un Julión Álvarez distraído e incómodo, toda vez que se percibió que su presencia en Durango molestó a los que no fueron convocados, es decir, al pueblo que año tras año acude a la plaza Cuarto Centenario, y que siendo un acto de naturaleza “pública”, exasperó los ánimos de los internautas y sociedad; toda vez que sólo un pequeño grupo disfrutaría de los manjares nocturnos y del festín auditivo.

La especulación comenzó desde el 15 de septiembre por la mañana, cuando de manera furtiva los trabajadores de gobierno arreglaron de manera impresionante el patio central del otrora Palacio de Gobierno, con lugares reservados para los “invitados especiales”, se pudo percibir que sería un jolgorio de dimensiones incalculables; pero el teatro previsto finalmente fracasó porque se efectuó a espaldas del pueblo, por otra parte, quienes organizaron al interior dicha festividad, tarde se les hacía por dar a conocer la noticia que sólo habría lugar para los privilegiados.

Ya no hablamos de los costos por la presentación de tan afamado cantante y que para justificar su estancia en Durango, se dijo que acudía porque era el primer patriota de Durango por razones de sangre y que sólo cobraría alimentación, hospedaje y gasolina, comentario risible, toda vez que la ingenua explicación, ofendió la inteligencia de miles de ciudadanos que no se tragaron el garlito. Aún no terminan las festividades de septiembre como mes patrio, el 27 conmemoramos los 200 años de la culminación de la Independencia y el 29 del mismo mes es el aniversario del natalicio del durangueño Guadalupe Victoria. ¿Habrá más sorpresas?