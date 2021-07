No hay problema, aunque a profundidad quien sabe, pero…

A Miguel Ángel Astorga, que se desenvuelve en los feudos de la C.N.C. y a quien se le ha vuelto una obsesión figurar como candidato a la presidencia municipal de Rodeo, una diputación local o ya de perdiz una regiduría o lo que sea su voluntad, pues nuestra recomendación muy personal para que lo pueda lograr es que se dé de alta en el YUNKE o con los Caballeros de Colón y como dice AMLO, me canso ganso que de volada se le cumple su sueño hecho hoy obsesión. Claro, esto mientras en el PRI sigan mandando los que hasta ahorita tiene el sartén por el mango.

Siempre hemos sabido reconocer lo bueno o las buenas acciones de las personas, agrupaciones y funcionarios que lo han ameritado, tal es el caso del diputado Ramos Zepeda del PRD, a quien siempre le hemos criticado su postura de que siempre se la ha pasado criticando, duro y tupido y hasta sin fundamento al presidente y su política de la 4T, sin embargo y recientemente mostró preocupación y apoyo para con los ciudadanos de Guadalupe Victoria en función de que los comerciantes de la tortilla quisieron aumentar el precio de ese producto de manera criminal. Un punto a su favor por noventa y nueve en contra.

Pero en días pasados sí que se fajó los pantalones como diputado en favor de los derechos de la comunidad LGBT y exhibió y acusó públicamente a los diputados hipócritas del PRI y a los mochos del PAN de soslayar sus obligaciones como legisladores y peor aún, ignorar los mandatos de la SCJN. Esa gente del PAN vive anclada en la época del Medioevo y si sigue por ese camino de legislar conforme a su fe, o sea, como radicales y empedernidos reaccionarios que hasta nos ponen en vergüenza a todos los durangueños, entonces que se vayan preparando a seguir el caminito por el cual ya transita el PRD.

Como que nos hace mucha falta más cultura política a los votantes a la hora de emitir el sufragio, pues los políticos panistas ya no tuvieron remedio y no aceptan que las bulas, las excomuniones, los cánones y demás leyes y disposiciones eclesiásticas, se discuten en el seno de la iglesia o sus sacristías y las leyes civiles y lo que tenga qué ver con el interés ciudadano, se ventila en los congresos, porque o somos un estado laico o somos un estado teológico. Esta acción suya diputado, se la validamos con nueve puntos, de tal manera que lo ubicamos con una valoración general de diez puntos a su favor contra noventa en contra, pero ahí la lleva Dip. Ramos Zepeda, del extinto, al menos aquí en Durango, PRD.

Muy comentada la noticia de que a los 42 senadores de la oposición se les pasó de noche y cuales párvulos de primaria no firmaron una controversia que presentaron ante la SCJN. De plano, de plano, qué quemada se dieron no solamente ante sus electores, sino nacional e internacionalmente. El pez por su propia poca muere y nos gustaría oír qué explicación van a dar.

Ante las aparentes fallas que presentan las trabes que se están utilizando en la construcción del puente del Bulevar Francisco Villa de esta ciudad capital, pues es normal que le entre la desconfianza a la ciudadanía porque va de por medio la seguridad de los posibles usuarios y por otro lado sale a relucir algo incongruente con lo que son los recursos económicos que se están invirtiendo en el material ahí utilizado y que son con dineros públicos producto de los impuestos que aporta la ciudadanía. Pues bien, como la raza ya está más espueleada que la yegua de Pancho Villa, varias voces nos comentan que conociendo cómo se las gastan algunos constructores que salen “beneficiados” con los contratos de obra, porque hay muchos casos documentados y hasta ventilados públicamente, de que algunas obras autorizadas no se terminaron, o que se construyeron con material de mala calidad, pero que sí fueron cobradas y peor aún, no fueron realizadas pero sí pagadas, entonces, como en ese transitar entra el sospechosismo del ciudadano de que sí se dan esas sirvengüenzadas y la autoridad no dice nada, no actúa, pues es que de plano ahí hay gato encerrado.

Pero como el Gobierno del Estado es el primer obligado a aclarar las cosas con las supuestas fallas de las traves, se requirió que técnicos de la materia y peritos emitieran un juicio sobre esas fallas que se han detectado; y qué creen, que de inmediato los constructores agrupados en la CMIC levantaran el dedo para ellos, los consentidos en la asignación de la obra pública, dijeran nosotros meritos analizaremos y daremos nuestro veredicto, no hace falta que vengan de esas empresas especialistas y calificadas pues si aquí somos especialistas y muy picudos; y sí, en un dos por tres se dejó escuchar la voz técnica del ramo: “No hay problema, lo que se alcanzó a observar superficialmente nos indica que no hay problema, (faltaba más), ya en un análisis a mayor profundidad y con un tipo de herramienta más sofisticada, se podrían apreciar si existen otro tipo de detalles. O sea, había qué respaldar al primer mandatario y la Secretaría del ramo, pero a la vez había qué curarse en salud, no vaya a ser la de malas y con el tiempo algo salga mal y luego? Ah que mis chimostrufos constructores, que como dicen una cosa dicen otra. Pero ni modo de dejar solo a papá gobierno.