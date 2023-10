No más antecedentes no penales

El Senado de la República aprobó reformar la Ley Federal del Trabajo para que, de ahora en adelante, los empleadores tengan prohibido solicitar o exigir estas famosas constancias a quienes aspiren a tener un empleo en nuestro país y elimina este trámite como un requisito para acceder a un trabajo tanto en el sector privado como en el público.

De acuerdo al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, esta reforma está encaminada a impulsar una verdadera oportunidad de reinserción social, con lo que la carta de antecedentes no penales, ya no será un obstáculo para quienes buscan un trabajo en México.

Sin embargo, también se contemplan excepciones en su aplicación, como los casos de trabajos en seguridad pública o privada, o cargos en el Servicio Exterior Mexicano, entre otros. Las modificaciones se relacionan con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la inconstitucionalidad de este documento en los procesos de reclutamiento.

Y aunque el Senado avaló prohibir que los empleadores soliciten la carta de antecedentes no penales, la iniciativa reconoce las excepciones establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal como vía para evadir esta nueva obligación.

De acuerdo a dicho marco legal, son cuatro las situaciones específicas en las que esta nueva disposición no aplicaría,cuando este documento lo soliciten autoridades administrativas o judiciales para una investigación criminal; en el momento en el que sea necesario para ejercer un derecho o cumplir con un deber legal, mientras que en los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible y en el instante en que sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el extranjero.

No debe dejarse a un lado el hecho de que el requisito de no contar con antecedentes penales pudiere ser exigible en diversos cargos, empleos o comisiones relacionadas con el servicio público. Es necesario que dicho requisito atienda a las especificidades del trabajo a realizar y no constituya un requerimiento genérico y sobre todo que se encuentre previsto en las leyes especiales o en aquellas normas orgánicas de cada Institución", se indica en el dictamen aprobado.

Esta reforma modifica también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, en el que se detallan los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los titulares, con la finalidad es evitar la discriminación por razones de género, edad,

discapacidad, origen étnico, condición social, salud, religión, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales, para ingresar, permanecer o

ascender en los puestos de trabajo.

En este caso, las personas que salen de prisión no sólo se enfrentan al escrutinio público, sino también a la falta de oportunidades laborales para reintegrarse a la sociedad y ven truncada sus oportunidades para acceder a un empleo digno, lo que ocasiona que solo tengan acceso a empleos precarizados, por lo que podrían recaer en actos delictivos.

Además, constituye la eliminación de un trámite que representa gasto y dinero para quienes tienen demanda de empleo y o cuentan en ocasiones recursos para ello.