¿No qué no?

Estimado lector, busqué un espacio que estuviera lejos de los problemas cotidianos de la vida nacional e internacional en lo político, económico y social. Y navegando en mi mente (cosa que no es difícil para mí), escudriñé algunas ideas y di con un oasis. Al menos, un tema diferente.

Sucede que hace muchos ayeres, por conducto de mi amigo, Sergio Jáquez Domínguez, conocí a su hermano Víctor Hugo. Por aquel entonces, en las charlas breves que tuve con él, hablábamos de una afición recíproca, el box, pero nunca hablamos de toros. que para él era su vida, lo fue y lo es. Para mí, fue un sueño frustrado, pero mi afición se mantuvo siempre.

Por azahares de la vida, años después coincidí nuevamente con Hugo Jáquez y a invitación de él (y con la aprobación de los demás) formé parte de un maravilloso grupo de amigos para jugar tenis. Hugo Jáquez, Gustavo Galindo, Adán Nevárez, qepd, Eduardo Madrigal y Felipe González (Pepo) qepd.

Por primera vez, después de jugar y en los refrigerios consabidos, escuché a Hugo hablar de toros, y a partir de ahí lo acribillé con muchas preguntas (aún lo hago). Me quedó claro que, “si de toros se trata, con Hugo Jaquez se habla”. Si alguien tiene afición por la fiesta brava, sabe que escuchar a Hugo es escuchar a una autoridad, es escuchar al maestro.

Muchas veces me pregunté, ¿Qué es lo que hay detrás de este hombre? El tiempo me dio la respuesta, ¡Pasión por la fiesta brava, ilusión, visión, arrojo, templanza, paciencia, sacrificio, sencillez y humildad!

Recientemente a manera de homenaje, se presentó un magnífico libro titulado “Plaza de Toros Alejandra. 50 aniversario 1973-2023”, escrito por mi buen amigo Enrique Arrieta Silva, qepd. Un libro histórico que es menester leerlo por varias razones, sin prioridad:

Porque la Plaza de Toros Alejandra, es un coso taurino de Durango; para alguien que quiere tener una idea o acercamiento a la fiesta brava, es un libro idóneo; para la afición, porque contiene historia, fechas, anécdotas y fotografías de grandes figuras que torearon en la Plaza de Toros Alejandra; porque expande el conocimiento sobre la fiesta brava.

Pero, lo anterior no hubiera podido suceder si no existiera la plaza, si no hubiera habido un hombre con pasión por la fiesta brava, de Víctor Hugo Jáquez Domínguez, apoyado por su señora esposa María Teresa Flores Ibarra, qepd. A la postre, de sus hijos, Hugo, Luis y Alejandra, que es justamente el nombre de la plaza.

No tuve la suerte de ver torear a Hugo más que en tientas y en algunos festivales en la Plaza de Toros Alejandra, su plaza. Pero entre broma y broma me dejó entrever destellos de su clase y su temple en algunos lances con el capote y la muleta.

Pero sí tuve el privilegio durante muchos años de estar al lado de Hugo en su vida como empresario, y llegué a sentir la angustia y la incertidumbre de “el águila o sol de los empresarios”. Conocí más del llamado arte de cúchares, el cual está relacionado con el matador de toros Francisco Arjona “Cúchares”. Al toreo de a pie se le conoce como el arte de cúchares”, que olé viene de Alá, que los toreros antes de salir oran y mascullan el augurio de que “Dios reparta la suerte”.

Con Hugo Jáquez viví: Prevenir las fechas; negociar con los apoderados, contratar a los toreros, visitar una ganadería para escoger y comprar los toros; conocer algunas actitudes, estampas y pintas de los toros; promover la corrida; las gestiones ante las autoridades municipales; la presencia de la ambulancia de la Cruz Roja y el médico; la recepción de los toros; el “enchiqueramiento” de los toros; la “suerte” de los toreros para ver el toro que les tocaría; la taquilla; los monosabios; los caballos para el arrastre. Estar pendiente del clima, ver los primeros aficionados.

Recuerdo ver a Hugo abrazando un cojín esperando la parte más difícil de un empresario… “La entrada del respetable”.

Muchas gracias Hugo por permitirme convivir brevemente con grandes figuras, por estar en el pasillo para ver las corridas escuchando con atención a los “entendidos”, comprender al “respetable”, ver la emoción de los toreros… y de los toros, por todas las corridas, por el apoyo que brindaste a muchos toreros de Durango, por permitirme un día cumplir mi sueño de sentir “el cante” para un torero bisoño como lo fui yo.

Finalmente te reitero que “valiente no es el que no tiene miedo, sino el que vence el miedo”. Larga vida a la Plaza de Toros Alejandra de Durango. Que vengan muchos éxitos más y olé ¡Hasta la próxima!