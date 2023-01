No se ha entendido

Da la impresión que las autoridades de los tres niveles de gobierno, no entienden que a raíz del caso Radilla Pacheco, se reformó la Constitución en el tema de los Derechos Humanos. Entre otros, el derecho a la salud, vivienda, ambiente sano, educación, desarrollo de la libre personalidad o el derecho humano a la cultura. En Durango tenemos una Ley de Cultura, que nos garantiza a todas y a todo el acceso a la misma, sin distingos o discriminación. Pero más allá de una Ley de Cultura, está como derecho humano en nuestra Constitución federal y en tratados internacionales de los que México forma parte.

Comentamos esto, porque al parecer los representantes de la cultura estatal y municipal, ignoran el derecho humano a la cultura o no les importa. Siguen haciendo más de lo mismo, las mismas costumbres de la eterna burocracia cultural. Hace algunos días con motivo de los 100 días de gobierno del presidente municipal Toño Ochoa Rodríguez, ofreció un convivió a la “comunidad” cultural de Durango. Pero una cosa es, quienes integran dicha comunidad y otra, las y los que tienen la suerte de ser cercanos y amigos de los actuales responsables de la cultura oficial. Con esta discriminación cultural, parece que en Durango hay artistas de primera, segunda, tercera y hasta de cuarta.

Hasta donde sabemos, el presidente municipal Toño Ochoa Rodríguez, está practicando una política de puertas abiertas para gobernar para todas y todos los ciudadanos del municipio de la capital. Recordamos que prometió sacar sus oficinas municipales a las calles, para escuchar de frente a los ciudadanos y resolver sus problemas. Al convivio al que nos referimos, quienes lo organizaron hicieron todo lo contrario: fue en primer lugar, de rigurosa invitación, seguramente para que el presidente municipal se sintiera más cómodo. Un ejemplo: la poeta y escritora Mónica Reveles publicó en su página que había sido invitada, pero al otro día, se la cancelaron, por no ser del agrado de los organizadores.

El presidente municipal debería de tomar cartas en el asunto, no debe caer en las trampas de quienes por muchos años, han considerado la cultura estatal y municipal como su patrimonio. Toño Ochoa ha demostrado ser un político profesional, democrático e incluyente. A 100 días de su gobierno, no se le conoce al IMAC un plan de cultura y mucho menos, una convocatoria para reunir a todas y a todos los que integran la comunidad cultural del municipio de la capital. El IMAC, no solo es para organizar el Festival Ricardo Castro o para organizarle cenas al presidente municipal y así maquillarle, la verdadera problemática cultural del municipio.

Parafraseando la frase, no sólo de calles pavimentadas viven las ciudadanas y ciudadanos de este municipio. Toño tiene experiencia política, ha sido diputado local dos veces, regidor y ha recorrido el municipio muchas veces. Razón de más, para pensar que sus habitantes también tienen el derecho humano a la cultura.

La cultura no consiste sólo en hacer festivales en la plaza IV Centenario o conciertos en el teatro Ricardo Castro; la cultura tiene que ir a todo el municipio. Es hora de sacar al IMAC de su alfombra roja; que salga a las calles, como lo hace el presidente municipal.