¿Nos quedaremos un día de estos sin hospitales?

Hasta el cansancio se nos ha dicho: Si no nos cuidamos, no podremos cuidar a los demás. Los datos de los contagios que todos los días nos da el secretario de Salud Sergio González, van en aumento.

De acuerdo a las autoridades, hubo un incremento en contagios del virus de 404%. ¿Por qué? Muy sencillo, parece que no tenemos respeto de la vida de las personas. Si nos contagian o contagiamos, ponemos en riesgo la salud de mucha gente por el efecto multiplicador del Covid-19. Si hay un aumento tan alto es nuestra responsabilidad, cualquiera que ésta sea, porque depende de nosotros que el contagio aumente o disminuya.

Los datos dados a conocer respecto de las camas Covid-19 son alarmantes. El 450 ya está saturado, cuenta con 19 camas en total y el ISSSTE, que ya llegó a su capacidad, con 14. Y todo esto sucede en gran parte por nuestra culpa y en un momento dado no podríamos decir que las autoridades de Salud y del Gobierno del Estado son las responsables. Es el momento de compartir corresponsabilidades, si bien el gobernador José Rosas Aispuro Torres, al igual que su homólogo de Sinaloa anunció los primeros pasos para reactivar la economía, eso no quiere decir que en unos días todo volverá a ser como antes, esto ya forma parte de la historia. Mientras llega la vacuna, tenemos que vivir con esta nueva realidad.

Necesitamos demostrar como sociedad que podemos bajar el aumento de contagios y las defunciones. Las autoridades hacen lo suyo, por ejemplo, han adelantado las vacaciones de los burócratas con el fin de que haya menos movilidad. Pero se debe entender que estas vacaciones son para quedarse en casa, y no para que aumente la movilidad. De acuerdo a los gobernadores de Durango y Sinaloa, el tema turístico está sujeto a los porcentajes establecidos y a los protocolos de salud respectivos.

Hemos escuchado decir: “los duranguenses ya queremos viajar”. Está bien, pero no es correcto. Se ha comentado que los que vayan a Mazatlán en los próximos días, a su regreso deben estar en cuarentena. ¿Usted cree que lo harían? Nosotros tampoco. El riesgo que se corre con los cambios de estrategia en materia de salud es que si no se resuelve el problema económico y aumenta el de salud, se puede convertir en un círculo vicioso.

¿Los empresarios quieren reactivar la economía y bajar los contagios?, entonces que sean corresponsables con las autoridades. Si se les autoriza abrir hoteles y restaurantes en un 30%, qué bueno, que así sea, pero que no olviden que si no respetan los protocolos sus negocios serán clausurados.

Se les da la oportunidad con la condición de privilegiar la salud de sus trabajadores, huéspedes y todo tipo de clientes. Todos estamos desesperados, no sólo los dueños de los antros. En este contexto, vimos en las redes sociales lo siguiente: “Los jóvenes tienen derecho a que redireccionen las medidas sanitarias, porque ellos no están tan expuestos”. Y ya encarrerado el gato, de una buena vez, que los jóvenes regresen a las escuelas en todos los niveles por la sencilla razón de que ellos no están tan expuestos. Hay que hacerle llegar al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, tan sesuda y brillante idea. ¡Todos los jóvenes a clases!