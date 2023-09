Objetivos y resultados

Durante veinte años Vladimir Putin logró personificar al líder que Nicolás Maquiavelo promovía en “El Príncipe”, pero es probable que llegue a ser lo contrario si la guerra llevada a cabo no termina en lo que se planeó desde un principio.

Éste ha sido el gobernante temido, mas nunca odiado; es, o fue, la clase de jefe de Estado que se necesita en un país así de grande. Tal como se analizó durante el gobierno de Catalina La Grande: La extensión del imperio requiere investir de poder absoluto a la persona que lo gobierna […] cualquier otra forma de gobierno no solamente habría sido perjudicial para Rusia, sino que habría supuesto su ruina completa (Kissinger, 2014). Gracias a este sistema, Putin ha sido el mejor estratega al frente de Moscú.

No obstante, el largo capricho patrimonial sobre Ucrania que existe desde el siglo IX con la federación de tribus eslavas, terminó por cambiar el juego, tanto para Rusia, como Putin. La vigorización retórica del Kremlin en 2022 que denunciaba la expansión militar de Occidente y el impensable ejercicio de la realpolitik posicionó al mandatario como el líder con más músculo a nivel global. Luego, la reconquista sobre Kiev resultó en el detrimento de Moscú. Factores como una limitada capacidad militar, descoordinación entre las Fuerzas Armadas y el Grupo Wagner, al igual que una economía en crisis, logran explicar el descenso de la popularidad del presidente al interior.

Aunado a esto, la sublevación del Grupo Wagner en junio provoca que la población cuestione a su presidente. Es claro que los ciudadanos apoyan la supuesta operación de “desnazificación” en Ucrania. Esto gracias a la idea que Putin infundió en los rusos el derecho “inherente” de Rusia para recuperar el protagonismo mundial que alguna vez tuvo. Aunque, con el desenlace que está teniendo Moscú, es probable que emerjan dudas sobre la capacidad del gobernante para seguir con la guerra, así como cumplir lo prometido.

Por un lado, al momento que Prigozhin, uno de los más cercanos a Putin, se revela contra él, la población puede ver que la discordancia entre la élite política afecta el desempeño de las tropas en Ucrania.

Para este punto es bastante notorio el agotamiento de la autocracia de Putin y la divergencia de intereses nacionales dentro del grupo de poder. Tal deriva en descoordinación en todo lo que respecta la política doméstica al igual que exterior como medidas económicas y una estrategia militar eficiente que hagan frente a Occidente.Todo esto alimenta la incertidumbre en la nación que genera desconfianza hacia el Estado por parte de los rusos.

Por otro lado, la muerte de los líderes de Wagner, Prigozhin y Dimitri Utkin, también revelan la magnitud de Putin para ejercer su poder. Esto infunde una sensación de temor al interior del país a la par de que disuade cualquier disidencia en el corto plazo. Si bien no se ha confirmado la participación del Kremlin en estos decesos, el descarte que hace el presidente de cualquier opositor demuestra a la población el nivel de castigo impuesto a los traidores de la patria. Por lo que no se prevé que haya otra insurrección al menos al final del 2023.

Sin embargo, de no rescatar la economía, perder Ucrania o que la OTAN se expanda aún más, Putin comenzaría a perder su perfil de “El Príncipe”, así su nivel de aprobación. En el largo plazo, es probable que el dictador pasará de ser el mejor estratega a un gobernante repudiado que arrastró a su país a un conflicto que no podía sostener y no obtuvo nada más que un aislamiento internacional. La operación obtendría el resultado opuesto: Menos relevancia en la arena global para Rusia.

Internacionalista de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.

