Observatorio Internacional

Vértice y vórtice. Salud, calentamiento global

Estimado lector, estamos frente a un futuro muy incierto que afecta de manera inequívoca la salud mental y física a la humanidad. Estamos en un vértice y vórtice. Vértice porque están concurriendo varios eventos en un mismo punto, la tierra.

Vórtice porque estamos envueltos en un torbellino o remolino con trayectorias encontradas. Es la analogía más cercana a mis modestas reflexiones. Expresaré estas reflexiones lo más claro que me sea posible.

En las décadas del siglo pasado y del actual milenio, es innegable la presencia cada vez más frecuente de problemas de salud y de problemas ambientales, en ese orden, en mi visión.

Los efectos no sólo están a la vista, los hemos vivido y los estamos viviendo. ¿Cómo será el futuro? ¿alarmista? ¡no! ¿realista? ¡sí!

Los efectos de las enfermedades ya sea a manera de epidemia o de pandemia son inequívocamente los económicos, políticos y sociales que ya nos aquejan desde hace mucho tiempo.

Epidemias y pandemias que hasta ahora más o menos se han controlado. Desastres a resultas del problema climatológico y ambiental que no hemos controlado.

Hemos visto películas, oído frases y leído temas que aluden a que “El mundo está loco”. ¿Lo está? Yo creo que sí. De la comicidad estamos a punto de que se vuelva drama.

Muchos de nosotros los humanos, creo que no estamos dimensionando el problema del futuro para la humanidad y para la tierra (me incluyo atendiendo a la modestia de mi alcance en la comprensión).

Confieso que me perdí en una serie infinita de datos a los temas que he aludido. ¡Sí… me perdí! Pero en lo que no me perdí fue en la orientación de los datos, a dónde apuntan, a dónde se dirigen, que expresan, que significan… a un futuro, a un futuro ¡que ya llego! A un presente que en apariencia está al punto del caos.

Pues en ese vértice que mencioné, justamente están concurriendo los problemas de salud, ambientales y climatológicos. Problemas que en vez de unir a la humanidad, son problemas que otean “Áreas de oportunidad” para los países más poderosos y que nos dividen por “áreas geopolíticas”, como dicen los versados.

Y en tanto cuanto vemos cómo transcurren lentamente los efectos, éstos se perfilan poco a poco el vórtice, que representa la vorágine de problemas que están por venir a través de los países asiáticos, de Europa y de Estados Unidos.

¿Qué problemas están y que se pueden disparar?

Que el Covid- 19 no se erradique.

Que el sida, la malaria y la tuberculosis sigan presentes

Que el agua siga disminuyendo, hasta ahora ha disminuido en un 25% la cantidad de agua dulce por habitante.

Que la población siga creciendo, a partir de 1992 la población ha crecido en un 35%.

Que aumente el número de países que demanden más alimentos, hoy, 80 países que albergan el 40% de la población mundial suplican abastecimiento de alimentos.

Que siga en aumento el calentamiento global, el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero continúa calentando la temperatura media del planeta.

Que desaparezcan más especies, la cantidad de mamíferos. Reptiles, anfibios, peces y aves ha descendido cerca del 30% hoy en día.

Que no se detenga la sobrepesca, hay una reducción drástica de las capturas de peces salvajes.

Que no se protejan los bosques, más de 120 millones de hectáreas de bosques se han convertido en terrenos de cultivo, sin contemplar la gran cantidad de hectáreas que se han perdido por incendios y que ésta puede aumentar merced a los efectos del calentamiento global.

Que no haya verdadera soluciones al problema de la contaminación: La mala calidad del aire y la lluvia ácida están causando graves problemas de salud humana en todo el mundo.

La lista innegablemente puede extenderse, no es el caso, unos conocemos más de estos problemas, otros menos, pero el común denominador es que estamos ante un serio problema global.

¿Estamos preparados para hacer frente a estos problemas? La experiencia que podemos ver en cada uno de los temas que he enlistado, podemos escribir que en algunos países ha habido mucho éxito en la solución de algunos de ellos y en otros muy poco o nulo.

Creo que es ocioso mencionar todas las denuncias, las manifestaciones y las protestan que ha habido y que hay por todos los confines del mundo, pero al parecer… nos empeñamos en la indiferencia y en la inacción.

En los foros internacionales se presentan las propuestas de las medidas necesarias, se escuchan, se emiten acuerdos internacionales, firmas y fotografía al canto, pero sin resultado alguno.

Como sabemos amable lector, hay problemas que tienen solución, que no se resuelvan estos problemas por los intereses, cualquiera que sean éstos, son otro asunto, pero que estos problemas tendrán que atenderse en un futuro, más que inmediato, no me cabe la menor duda.

Sin embargo entre las preocupaciones que pueden afligir a la humanidad es lo que está sucediendo ahora, problemas de salud que nos están sorprendiendo y que están evidenciando a muchos gobiernos del mundo y que nos muestra, por más que se quiera ocultar… que realmente no estamos preparados.

Más que pronto, vendrá el día en que todos estos planos estén a punto de llegar al vértice para estallar. Más que pronto vendrá el día en que el vórtice obligue a la ONU, OMS, BM, entre otros organismos internacionales más, a reunirse para darle solución a estos problemas a través de acuerdos entre los países y que estos compromisos sean verdaderamente efectivos.

En mi visión, veo una ONU que haga prevalecer los acuerdos, una OMS con mayores recursos para el diagnostico, la investigación y la puesta a tiempo de sus estrategias, un Banco Mundial que tenga reservas para atender las necesidades de los países más pobres, mayor atención de todos los gobiernos del planeta… y mas exigencia de nosotros, los habitantes de la tierra, para poder transitar por esta vida con un poco más de tranquilidad. ¡Hasta la próxima!