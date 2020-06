Observatorio internacional

¿Estaremos a un paso de una revolución social en el mundo?

¿Por qué están brotando y estallando protestas, manifestaciones y movimientos en el mundo? ¿México está fuera de este contexto?

Muchos de nosotros, estimado lector, nos habremos hecho estas preguntas merced a que ya tenemos la posibilidad de conocer lo que acontece en el mundo en el instante en que suceden los hechos de diversas situaciones económicas, políticas y sociales, eventos poderosos que mueven al mundo contemporáneo.

Oteando un poco el tema entre las lecturas obligadas de sociólogos e historiadores para comprender el tema, observé una tipología que me parece que es importante compartir, antes de iniciar este artículo, esperando que sea un tema que brinde un espacio para la reflexión.

La protesta social es un derecho ciudadano. Es una manera para exteriorizar y expresar opiniones e ideas, pero también para evidenciar públicamente las problemáticas que afectan a distintos sectores de la población, tanto de manera individual como de manera colectiva, para el ejercicio pleno de sus derechos.

La manifestación o marcha es la muestra pública de la opinión de un grupo activista ya sea éste de carácter económico, social o político que se reúnen en la calles, normalmente seleccionan un lugar o una fecha simbólicos y/o relacionados con esa opinión. La intención es mostrar que una parte significativa de la población, en la que a veces concurren personajes reconocidos, está a favor o en contra de una determinada política, persona, ley, situación, entre otros.

Los movimientos sociales son base de grupos organizados en torno a la defensa o promoción de una causa que, de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo, pretenden un cambio social.

Por otro lado se entiende que una revolución es un cambio social organizado, masivo, intenso, a veces repentino y generalmente no exento de conflictos violentos para la alteración de un sistema político, gubernamental o económico.

Son innumerables las protestas, manifestaciones y movimientos que se han gestado y producido en el mundo, pero pocas son las que han llegado a grandes revoluciones teniendo como producto amplias transformaciones. Creo que es muy endeble de mi parte expresar cuales son las más importantes y significativas desde mi óptica, sin embargo considero que todas estas expresiones son pequeñas partículas que van creciendo y creciendo hasta formar grandes avalanchas que transforman en un momento dado el paisaje social.

No discurro muy bien si todas estas formas de expresión colectiva dan lugar a líderes, o si los líderes dan lugar a estas formas de expresión o ambas. Pero de momento sé que ha habido, que hay y que habrá movimientos sociales que han cambiado, que están cambiando y que cambiarán al mundo y que hubo, que hay y que habrá personas que dirigieron, que dirigen y que dirigirán los cambios en comento.

No es posible escribir de cambios sin personas o de personas sin los cambios. La historia muestra que los movimientos que promueven y suscitan el cambio, han sido inspirados por líderes apasionados.

Ejemplos de grandes movimientos, el movimiento ambiental, cuya génesis es el movimiento ecologista que comenzó en el año de 1950 con la preocupación por la seguridad del agua y del aire, así como por la no proliferación nuclear. Actualmente es Greta Thunberg la niña sueca la que inspira este movimiento global.

El movimiento sobre el derecho de las mujeres a votar teniendo como fuente de inspiración de este movimiento a la británica Emmeline Pankhurst y la estadounidense Susan B. Anthony. El movimiento por los derechos LGBT (lesbiana, gay, bisexual, transgénero) promovida en sus inicios por Brenda Howard conocida como la ”Madre Orgullo”, mujer bisexual. Harvey Milk quien fue la primera persona abiertamente homosexual elegida para un cargo público.

La resistencia interna contra el apartheid con el inolvidable Nelson Mandela, venerado en Sudáfrica por su resistencia contra el Apartheid. El movimiento por los derechos civiles con Martin Luther King Jr. quien dirigió un movimiento no violento para el cambio en la década de 1950 e inicios de 1960, luchó por el derecho a la protesta, las organizaciones de base y la desobediencia civil en lugar del activismo violento. Como me referí en párrafos anteriores amable lector, me excuso de nombrar más movimientos de igual magnitud en el espacio de la importancia.

Sin embargo puedo aseverar que en los últimos años, y si me acotan el tiempo, en los últimos meses se ha acrecentado el número de protestas en el mundo que van desde las calles de París, Hong Kong, Londres, Barcelona, Santiago de Chile, Beirut, Buenos Aires, la Ciudad de México, por citar solo algunas.

Todas estas expresiones tienen un común denominador: El ejercicio libre de la expresión.

Las características y particularidades de cada expresión de los manifestantes son muy amplias y diversas, así tenemos por citar a dos ejemplos, a los chalecos amarillos, a los anarquistas en México y recorriendo la geografía del mundo se encuentran muchos más de estos ejemplos.

Retomando las características de los movimientos están, los de los derechos civiles, los movimientos estudiantiles, los movimientos feministas, los ecologistas, pacifistas. Los movimientos interclasistas con la presencia de jóvenes formados y de clase media, movimientos de reivindicación, movimiento obrero, entre otros muchos más.

¿Los movimientos, “van por la libre”? diríase que sí en los países donde se practica la democracia. Pero la realidad es otra, al menos la represión que observamos en algunos países es obvia a través de las imágenes de los distintos medios de comunicación y que son reproducidos por todo el mundo. De ahí que muchos movimientos son truncados o se truncan por la imposibilidad de éxito por distintos obstáculos, o bien finalmente la represión triunfa de una u otra manera. ¿Y todo termina ahí?. No. ¿Cuál es la nueva forma u opción de los movimientos sociales que son reprimidos? Las redes sociales.

¿Cuáles son las causas que originan que la gente salga a la calle y proteste? Las acusaciones de corrupción han contribuido a desencadenar oleadas masivas de protestas. El alto costo de la vida que ahoga a los ciudadanos. El problema climático, la impunidad. Las crisis económicas, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la salud, la violencia, las malas políticas públicas, la incertidumbre. La represión a la libertad de expresión y a la libertad política. Reitero mi excusa de seguir la lista por falta de espacio.

Finalmente amable lector doy respuesta a las preguntas que plantee ¿Por qué están brotando y estallando protestas, manifestaciones y movimientos en el mundo? Algunos párrafos anteriores dan la respuesta a esta pregunta. ¿Estaremos a un paso de una revolución social en el mundo? Creo que no, pero sí a un nuevo orden mundial.

¿México esta fuera de este contexto? No. Creo que la conciencia colectiva, es decir, las creencias compartidas y las actitudes morales pueden dar paso a una fuerza unificadora que este en acuerdo o desacuerdo con lo que pasa en el país.

Reitero amable lector mi aspiración de abrir espacios de reflexión. ¡Hasta la próxima!