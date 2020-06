Observatorio internacional

Es hora de dar más apoyos a universidades públicas y la investigación





Es hora de romper con el círculo de gobierno, empresa e instituciones educativas públicas con respecto a los recursos financieros. No somos un país que estemos cimentados en el conocimiento. Se hacen esfuerzos denodados por generar conocimiento pero no hemos podido romper con el círculo de gobierno, empresa e instituciones educativas públicas con respecto a los recursos financieros.

Las empresas no brindan apoyo financiero a las instituciones educativas públicas, salvo muy honrosas excepciones. El Gobierno no dota del todo de un verdadero apoyo para que las instituciones educativas públicas generen conocimiento, y el apoyo que se otorga no es suficiente. Las instituciones educativas públicas nos son económicamente rentables en términos de generar recursos para este fin.

Es urgente romper con este círculo vicioso, ¿de qué forma?, apoyando la participación y rentabilidad económica de las universidades.

Por un lado, se debe apoyar más a los centros de investigación con proyectos para que generen conocimientos que resuelvan problemas, los problemas del país.

El apoyo a los centros de investigación, los cuales tienen investigadores ya capacitados, con discernimiento en los problemas, habituados a los procesos del método científico y que podrían aportar mucho al sector empresarial en general y al sector público.

Para ello, opino que la investigación debe de ser práctica y aplicable a los sectores en comento y que los investigadores cuenten con un conocimiento profundo de nuestra realidad mexicana en lo económico, político y social.

Los investigadores mexicanos, no me cabe la menor duda, son constructivos, creativos y capaces de generar nuevas ideas o nuevas concepciones que permitan plantear soluciones a diversos problemas con objetivos medibles, factibles.

Por otro lado se requerirá de profesionistas altamente capacitados con una nueva mística social y otras competencias para hacer frente a los problemas del futuro, ese futuro que ¡ya llegó! ¿Qué lo exige? El Covid–19

Las universidades deben prepararse en la formación de los estudiantes con una actitud proactiva en la aportación de innovación e inventiva con nuevas opciones tecnológicas y culturales a las empresas y al gobierno.

Las universidades y los centros de investigación son más necesarios que nunca, pero tiene que haber, considero, un cambio radical en la mentalidad y la actitud para participar en la reactivación del tejido empresarial y en la nueva realidad económica , social y política que ya está por entrar a … ¡escasos días!

Creo que los problemas que se avecinan son problemas de carácter estructural y coyuntural.

Ojalá que no se proponga una solución como la que se planteó a un evento que sucedió en Yellowstone National Park en el Estado de Wyoming, según recuerdo. Fue un incendio iniciado por un rayo que provocó un gran drama y, se proponía que la misma naturaleza resolviera este drama, lo que suponía que el ser humano con su tecnología y sus medios no intervinieran.

Esta es una estrategia en la cual se asume una postura práctica, abstenerse, ser tolerante y no ocuparse demasiado por el curso de las cosas. La idea era eludir el problema a la manera de los avestruces para no tener que aportar recursos, de por sí muy escasos, para resolver un problema que les es molesto e inconveniente.

En este tenor, confío que el Gobierno Federal reconsidere sus intenciones para con la universidades públicas y centros de investigación y que nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango salga avante con los problemas financieros que le aquejan, y que los recursos lleguen para que nuestro rector, el MA Rubén Solís Ríos, pueda mantener con éxito el hecho de estar dentro de las 50 mejores universidades del país. ¡Hasta la próxima!