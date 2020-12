Observatorio internacional

Primer acto: Patadas y moquetes. Segundo acto: Alianzas y Coaliciones. Tercer acto: Patadas y moquetes.

Para contextualizar mi artículo estimado lector, inicio por explicar lo que comprendí por alianza y en que ámbitos sea aplica. En términos sencillos la alianza no es ni más ni menos que un acuerdo. Este acuerdo puede ser de diferente índole: Militar; político; económico; electoral; internacional; comercial; industrial; empresarial; sindical; personal...

Las alianzas tienen como principales medidas la prevención y la protección. Los fines de las alianzas son muy diversos, entre otros: Atacar; defender; disuadir; promover o causar.

Los términos de las alianzas se acuerdan, se determinan, se plasman, se firman y se vigila el cumplimiento. En el caso de las alianzas militares pueden ir desde el suministro de equipo, armas, materiales, armas y se considera incluso hasta la movilización militar y una declaración de guerra contra el agresor. También se consideran los aspectos del respaldo financiero y logístico. Las alianzas militares suelen contener promesas en caso de guerra o agresión, las naciones signatarias apoyarán a sus aliados.

En el campo de los negocios internacionales, las alianzas estratégicas son cada vez más importantes, con la premisa de que ello les permite ser más competitivos dentro de esta economía globalizada y debido a los competidores que se multiplican.

Dentro del campo electoral, las alianzas son utilizadas como estrategias que utilizan la coalición de los partidos políticos. Me explico: Según le entendí a Giovanna Morales Sotomayor y Lauren Coletta, la alianza es una relación de corto plazo entre dos partes, enfocada a lograr un objetivo. La coalición, es una estructura de colaboración formal de largo plazo. Las alianzas son prácticas políticas fundamentales en el desarrollo o sobrevivencia de un partido.

Encontré un artículo (2011) interesante de Salvador Mora Velázquez, profesor asociado de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública, y me permito citar un párrafo que me pareció importante:

Las Alianzas y Coaliciones, “en el caso de México, su aplicación durante el periodo 2006-2010 ha permitido victorias a la oposición que han ayudado a cambiar el equilibrio del poder en la política local en ciertos estados. Los cambios en la competencia política ocurridos a partir de la alternancia en la Presidencia de la República han influido en el sistema de partidos nacionales, como lo evidencian una mayor autonomía de los sistemas locales de representación y la redistribución del poder, ya que las alianzas actuales expresan un entorno altamente competitivo que obliga a los partidos políticos a buscar acuerdos que garanticen resultados y posiciones en las áreas de representación local. En otras palabras, estos acuerdos entre fuerzas políticas opuestas, incrementan las expectativas de éxito en los sistemas políticos locales, ahí donde la población electoral está fragmentada en tres partes bien definidas”

Revisando acerca de este tema en el INE, nos permitirá recordar algunos ejemplos de las coaliciones en comento en nuestro país:

Proceso de 1999- 2000--- POR EL BIEN DE TODOS y ALIANZA POR MÉXICO; Proceso de 2003 Elecciones Extraordinarias--- ALIANZA PARA TODOS; Proceso de 2005- 2006--- POR EL BIEN DE TODOS Y ALIANZA POR MÉXICO; Proceso de 2008 -2009--- SALVEMOS A MÉXICO Y PRIMERO MÉXICO; Proceso de 2011 -2012--- MOVIMIENTO PROGRESISTA. COMPROMISO POR MÉXICO; Proceso de 2014 -2015--- CONVENIO DE COALICIÓN FLEXIBLE “IZQUIERDA PROGRESISTA”. CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL (PRI –PVM). ELECCINES EXTRAORDINARIAS, CONVENIO DE COALICIÓN (PRI –PVM; PRI –NA)

Pues bien, no cabe duda alguna que la geometría política cambiará de manera… casi inusitada y sorprendente en el proceso electoral de México en el 2021, eso creo.

Primero la noticia la darán las alianzas y coaliciones entre partidos que se golpearon, se obstaculizaron, se enfrentaron, se cuestionaron y se vituperaron.

Después la nota serán los candidatos. Candidatos enfrentados, unos nuevos, otros no tanto, con y sin trayectoria y las negociaciones internas intensas a nivel municipal, estatal y nacional.

Muy bien, todas estas noticias de alianzas y coaliciones entre partidos, formarán parte de la agenda de lo que resta el 2020 y el 2021 en los medios, así como los precandidatos y finalmente los candidatos.

Ahora cabe pensar en lo que estarán cavilando los electores, los votantes, el pueblo pues. Momento interesante para cavilar y recapacitar en partidos, candidatos, actuación de los gobiernos con sus políticas públicas, propuestas… sobre todo propuestas. No olvidemos lo que escribí en mi artículo pasado… la sociedad atrincherada que también sabe mentir en las encuestas, que da opinión favorable no cierta y que está a la expectativa de esas propuestas tan esperadas que no sean esperanzadoras, sino propuestas reales basadas en diagnósticos verdaderos de las necesidades de la población y que esperan propuestas congruentes y factibles. ¡Hasta la próxima!