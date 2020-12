Observatorio internacional

Avivemos la esperanza de que el compromiso de nuestros gobernantes sea serio, honesto, solidario y transparente.

Ojalá que todos tengamos la oportunidad de tener acceso a la vacuna contra el Covid-19. Ojalá que quienes tienen la responsabilidad de su distribución, nos garantice la vacuna para todos, sobre todo a los más vulnerables.

Ojalá que en este tiempo de dudas e incertidumbre, dentro de la oscuridad que nos agobia, la verdad emerja como una esperanza para toda la humanidad, principalmente para México.

Ojalá que las vacunas no se conviertan en instrumento de poder político y no impida llegar a la ansiada forma de vivir en familia sin distancias ni fronteras.

Ojalá haya garantía en el orden de la distribución de la vacuna lejos de los intereses particulares de quienes las vendan.

Ojalá que el espíritu por salvar a la humanidad de esta terrible tragedia que ha dejado la pandemia, impere en bien de la humanidad. Cito a Francisco desde el aula de las bendiciones de la basílica, “… proponer la cooperación y no la competencia, y buscar una solución para todos. Especialmente para los más vulnerables y más necesitados del planeta” y añade “ante un desafío que no conoce fronteras, no se pueden erigir barreras. Estamos todos en la misma barca”.

Ojalá que no olvidemos a quienes se nos han adelantado en el camino; ojalá que no olvidemos a los enfermos; ojalá que no olvidemos a quienes sufren económicamente; ojalá que no olvidemos que hoy, más que nunca, requerimos de la fraternidad solidaria; ojalá que no nos dejemos abrumar más por las indolencias y las incertidumbres que nos aquejan.

Si estamos con salud, ojalá que brindemos ayuda a quienes lo necesitan, a los que resisten y que no nos alejemos de quienes están solos.

Ojalá que tengamos la valentía de cooperar entre nosotros mismos para abatir más pronto esta terrible desventura, siendo más responsables y solidarios.

¡Avivemos la esperanza de que el compromiso de nuestros gobernantes sea serio, honesto, solidario y transparente! Avivemos la esperanza y no pensemos, ACTUEMOS TODOS por la solidaridad fraterna. ¡Hasta la próxima!