Observatorio internacional

Estimado lector, el término dron ya es muy familiar. Es un aparato sorprendente y extraordinario que lo podemos ver sobrevolando por el espacio a distancias cercanas.

Parecía en sus albores como sacado de la ciencia ficción. A estos aparatos los observamos desde el punto de vista recreativo e involuntariamente hemos soslayado su utilidad al servicio de la ciencia y por ende de la humanidad.

Hay grandes diferencias entre un dron y otro tipo de aviones no tripulados. La única diferencia es que en los aviones no tripulados, en la cabina hay un módulo de control y una cámara, que se controlan a kilómetros de distancia, pero… no son drones. Algunos reciben el nombre cuadricópteros, sexacópteros u octacópteros, dependiendo de si tiene 4, 6 u 8 hélices.

En ese sentido se define a un dron como un vehículo que se controla por control remoto que para elevarse utiliza la fuerza de giro de sus motores unidos a las hélices.

¿Cuándo, quién y dónde se planteó el primer dron? En 1907, los hermanos franceses, Jacques y Louis Bréget, crearon el primer dron con un diseño limitado que requería de cuatro hombres para estabilizarlo.

Pasaron poco más de cincuenta años y en un gran salto, en la década de los 60s, merced a la tecnología, por primera vez los drones eran controlados por radio y estaban disponibles a la venta a un precio razonable.

En 2002, en Estados Unidos los policías utilizaron los drones por primera vez en una operación policiaca. En el año 2006 la Federal Aviation Administration (FAA) emitió los primeros permisos comerciales de drones.

En 2010, una compañía francesa creó el primer dron controlado por un teléfono inteligente conectado a través de Wi-Fi. En 2016, fue fabricado el primer dron con visión inteligente y tecnología de aprendizaje automático, que permitía volar evitando obstáculos y fotografiar el panorama.

En 2019, en la conferencia MARS (Machine Learning, Automation, Robotics and Space), la famosa empresa Amazon presentó la nueva versión del dron mensajero de su servicio Prime Air, el mismo, realizaría entregas en el segundo semestre del año, proyecto un tanto cuanto limitado por la legislación vigente y que no será sino hasta el año 2025 que inicie sus operaciones.

Este dron es eléctrico y le permite volar evitando obstáculos como tendidos eléctricos, aves y otros objetos.

De acuerdo con la fuente DonWeb.com, los drones han sido utilizados en una gran cantidad de eventos como el último mundial de futbol en Brasil sobrevolando la cancha, mostrando desde arriba el juego con los mejores ángulos. También en recitales, conciertos, en desfiles de protestas. Los drones tienen frente a sí una veta por explotar en el periodismo fotográfico y en la industria cinematográfica.

Dentro de otros usos está el Delivery (entrega). En Rusia e Israel se hacen envíos de pizza.

En China, la empresa de correo SF Express hace envíos en pequeños drones.

Los drones ya están presentes en situaciones de emergencia, en la búsqueda de personas, vigilancia fronteriza. Los agricultores lo utilizan para sacar fotos y videos que permite que la GoPro incorporado monitoree hasta más de mil hectáreas en una hora para localización temprana de plagas o malezas, también para la ganadería y control de rebaños.

Los drones están siendo utilizados para el control de incendios forestales, como satélites, investigaciones arqueológicas, fines geológicos, investigaciones biológicas y manipulación de materiales nocivos. Ya vienen los drones con energía solar.

El uso de los drones en el futuro es insospechable en todos los campos. ¡Hasta la próxima!