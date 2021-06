Observatorio internacional

Según Cardoso y Pérez en su artículo titulado “El concepto de las clases sociales: bases para una discusión”, mencionan que “En los textos más antiguos que conocemos aparecen ya referencias muy claras al fenómeno de la desigualdad social.

Basta recordar el Código de Hamurabi, la Odisea o El Antiguo Testamento, y las múltiples menciones a “libres y esclavos”, “reyes y súbditos”,”pobres y ricos”, etc. El estudio sistemático de estas expresiones, el análisis del vocabulario de la desigualdad es un primer paso hacia la reconstitución de los “modelos” elaborados por la conciencia social, a través de los cuales son percibidas y justificadas dichas desigualdades.”

Hace muchas décadas se clasificaba a la sociedad en grupos de clase alta, media y baja.

Recientemente, la brecha de estos grupos es más profunda, ahora la clasificación indica que hay una “nueva” clasificación de la sociedad: clase alta-alta, alta-media, alta-baja. Luego: la clase media-alta, media-media, media-baja. Finalmente: la clase baja-alta, baja-media y la baja-baja.

El indicador más empleado para clasificar a la sociedad es la economía, es decir de acuerdo a los ingresos.

Hace años hice una investigación y de acuerdo con los datos disponibles, mis resultados eran que de 100 millones de habitantes, el 65% era una población económicamente inactiva, es decir, que 65 millones de mexicanos eran amas de casa, personas de la tercera edad jubilados, niños, estudiantes etc., más los desempleados.

El 37.5% era una población económicamente activa, pero no productiva. Me explico. Era una población que trabajaba en el sector servicios, choferes, profesionistas, comerciantes, meseros, vendedores etc.

Solamente el 2.5% de la población estaban en la “línea de producción” es decir en el sector industrial.

De acuerdo con los indicadores anuales veía poca movilidad en estos tres grupos sociales y me aventuraba a decir que desde la clase baja-baja (la gran mayoría), hasta la clase media-baja (los menos) se ubicaba en el 65% de la población económicamente inactiva.

También me atrevía a decir que de la clase media-media hasta la clase media-alta, se localizaba en el 37.5% de la población económicamente activa.

Finalmente osaba decir que de la clase alta-baja hasta la clase alta-alta se situaban en el “iceberg” de esta pirámide social.

La población crecía y los tres grandes grupos variaban sólo un poco en cada sexenio presidencial quizá por los distintos programas de los presidentes en turno.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 destaca que en el país vivimos 126 millones 14 mil 24 personas.

Actualmente debido a la pandemia con el Covid-19 crecieron los problemas económicos con carácter coyuntural y estructural (hay que decirlo). Sin atreverme a aseverarlo, creo que la población económicamente inactiva se ha incrementado considerablemente, y que la población económicamente activa ha disminuido ostensiblemente.

Ya no sé dónde ni cómo quedaron las clases medias ni las altas. Pero si sé que la desigualdad de los estratos sociales ha cambiado manifiestamente y que “la desigualdad social es la condición por la cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que valora la sociedad”, pero también me solidarizo con convicción de que todas las personas tenemos el derecho a aspirar y luchar por lograr mejores estadios dentro de la sociedad ya sean económicos o sociales. “yo no entiendo esas cosas de la clases sociales” cantaría José Alfredo Jiménez.

¡Hasta la próxima!