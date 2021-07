Observatorio internacional

¿Qué hay detrás de una bandera?

En la inauguración de los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, vimos ondear las banderas de los países que participarán en este magno evento. Pero ¿qué es, que simbolizan y “que hay detrás” de una bandera?

El mundo alberga actualmente a 201 países distribuidos por los 5 continentes: 54 en África, 50 en Europa, 48 en Asia, 35 en América y 14 en Oceanía, (7 de los cuales están en proceso de reconocimiento).

¿Qué es una bandera y para que se utiliza? “Una bandera es una pieza de tela, frecuentemente rectangular. Se utiliza para identificar o representar a una persona o grupo de personas. También puede servir para transmitir señales para comunicarse” (RAE).

En la Enciclopedia Británica encontramos que “hace siglos que usamos trozos de tela que ondean con el viento como símbolos y que las primeras banderas de las que hay constancia son chinas e indias”.

José Manuel Erbez, secretario de la Sociedad Española de Vexolología (estudio de las banderas) explica que “para que una bandera ondee al viento es necesario un tejido ligero. Las banderas nacieron en Asia porque allí tenían seda”. En otro apartado dice que “los egipcios tenían insignias de cuero o de metal para sus reyes. Como los legionarios romanos, que también tenían vexillos. Es la palabra en latín para los estandartes que usaban, parecidos a las banderas. Erbez comenta que “las banderas de seda se empiezan a instalar en Europa en torno al siglo X u XI, cuando la seda se extendió en el continente.

Antiguamente dice Erbez, “la bandera era una extensión del rey. No se usaba en la sociedad civil. Un carpintero del siglo XVII no ponía una bandera del rey en su casa. No se utilizaba así”. Diserta Erbez que “sí podía haber una bandera del gremio de carpinteros, pero no la del rey”. Finalmente Erbez añade que “esta concepción cambia con el siglo XVIII y XIX, con la llegada de la ilustración y el debilitamiento el absolutismo” y que “se empieza a desarrollar el concepto de nación más allá del gobernante. Y la bandera empieza a identificarse no como la del rey, sino como la de los ciudadanos. De todos ellos”.

Actualmente, la bandera nacional es una bandera que representa a un país, que indica nacionalidad. Es uno de los símbolos más importantes que tiene una nación. La bandera nacional sirve para representar al país en el extranjero, pero también como representación de los ciudadanos o del gobierno en el propio país.

Las posiciones de la bandera significan distintos símbolos en varios países. Mostrar la bandera la revés está considerado en muchos países como un desprecio penado por la ley, así como acciones denigratorias tales pisarla, quemarla, ensuciarla, entre otras; izar la bandera a toda hasta significa que el país está celebrando un acontecimiento de gran importancia para toda la nación; la bandera se iza a media asta cuando la nación atraviesa un momento de duelo o luto; en otros países significa un forma de protesta. De manera generalizada, las banderas son símbolos que intentan transmitir una serie de valores con el objetivo de crear identidades.

También hay otras banderas diferentes de las nacionales que son de diversas organizaciones o movimientos sociales. Así está la bandera de la ONU, de la OTAN, la UNESCO, la CRUZ ROJA, la de los JUEGOS OLÍMPICOS, la UNION EUROPEA, la que simboliza HUELGA, ente otras muchas más.

Finalmente estimado lector las banderas se ondean por motivos de triunfo, guerra, amenaza, rendición y muchos impulsos más. Con el deseo de que sean motivos para el bien de la humanidad que ondeen por largo tiempo, sé que es una utopía, pero es un deseo y una esperanza. ¡Hasta la próxima!