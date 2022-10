Ocupar un cargo y participar en la corrupción

En nuestro lenguaje todo aquello que no respeta las formas, los modos, las normas, es lo informal, que lo vinculamos con lo irregular y lo no convencional.

La informalidad es una irresponsabilidad que es la falta de voluntad o conocimientos de una persona para cumplir con la obligación contraía, de ahí que podemos recordar que las promesas de campaña del ahora presidente, no tan sólo no se han cumplido, sino que se ha contradicho. Él mismo admite que cambió de parecer, pero nadie le ha preguntado si admite que se equivocó por estar en un error, lo que en un personaje como él no podrá suceder, pues individuos de esa calaña nunca se equivocan.

Prometió que, al llegar a la Presidencia, no habría violaciones al estado de derecho, ni fueros, ni privilegios. Que garantizaría atención médica a los mexicanos y los medicamentos serían gratuitos y que, a mediados del sexenio, tendríamos los ciudadanos un sistema de salud de primera. Que existiría la transparencia en su gobierno y no se ocultarían los fondos públicos. Que mejoraría la vida de las comunidades costeras y ribereñas con el fomento de la actividad pesquera. Que se impulsaría la formación artística desde la educación básica para la protección del patrimonio cultural mexicano;

Que liberaría a las víctimas de las represalias del poder. Que impulsaría el desarrollo de fuentes de energía renovables. Que regresaría a sus cuarteles al ejército a los 6 meses. Que el mismo día de su toma de posesión se acabaría el crimen organizado, cambiando sus cuernos de chivo por los arados. Y lo más deseado por todos los mexicanos, que acabaría con la corrupción, pero es lo que más se ha fomentado al parecer en este sexenio, y todo lo demás ha resultado lo contrario.

Tanto que presumía de la supuesta austeridad de su familia, y se da conocer la Casa Gris. Las entregas de dinero a Pío y Martinazo. En plena pandemia la empresa del hijo de Bartlett, le vende al gobierno en 31 millones de pesos 20 ventiladores inservibles, pero nunca pasó nada, hasta se le protegió al mismo Bartlett también, como se ha protegido a la maestra Delfina que lucró con el salario de los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco a quienes les descontó para financiar a Morena, motivo por el cual hasta la premiaron. Se ha descubierto que Mario Delgado y Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, fueron transportados en avión privado por parte del Rey del Huachicol.

La corrupción de Segalmex, que deja chiquita a lo sucedido con la estafa maestra, y lo paradójico de los robos del Instituto para devolver al pueblo lo robado, son una muestra clarísima que existe corrupción y que se está protegiendo a la corrupción y a todos sus corruptos colaboradores.

Y encima de eso los homicidios del sexenio a la fecha ascienden a 134,402 que lo hace el más violento de la historia de México.

Sólo a los informales e irresponsables se les pueden echar a perder 5 millones de vacunas, que son más de 600 millones de pesos tirados a la basura. Al existir informalidad, el presidente admite que cambió de parecer en algunas cosas, pero nunca admitirá el haberse equivocado, mucho menos le daría la razón a Calderón. Pero si de todo lo que prometió nada ha logrado, sino que ha sido lo contrario, y sus sofismas infantiles para justificar sus errores y lo mal que esta el país, no convencen a nadie, es un ignorante irresponsable, que no sabe lo que hace y todos sus achichincles no son otra cosa más que acomodaticios complacientes del dictador, quienes han de estar especulando participar en la corrupción que ahora opera y que consiente el presidente, para vivir sin problemas el resto de sus vidas, o fugarse al extranjero mientras no tengan algún cargo público al estilo Marcelo Ebrard, ante el problema de la línea 12 del Metro.