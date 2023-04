Ofensivo, insultante y de mal gusto

Demasiados niños sufren porque sus padres y sus madres están sufriendo preguntándose cómo van a sobrevivir un día más.

“Para hacer lo mejor por los niños tenemos que mejorar la salud mental de los progenitores, cuando apoyamos a las madres, padres y cuidadores, apoyamos a los niños y a los jóvenes”.

Este mensaje que suena tan bonito, convincente y aleccionador despertaría sospechas si les dijera que lo extracté de una promoción de UNICEF que apareció en mis redes sociales en pleno tiempo de pandemia. Pero resultaría ofensivo, insultante y hasta de mal gusto, si les revelara la fuente.

Ese es el problema. No sólo es importante “qué” se dice sino “quién” lo dice. Porque cuando el mensaje tiene pretensión de consejo no puede separarse del emisor. La naturaleza del primero se define por la autoridad moral del segundo, máxime cuando se trata de temas de familia como paternidad responsable.¿Quién tiene autoridad para decirnos cómo criar y proteger a nuestros hijos? ¿Podemos confiar en una ONG que promueve sutilmente la perversión infantil a través del “desarrollo de la libre personalidad”? ¿Debemos confiar en un gobierno que pretende educar a nuestros hijos pero a la vez no los deja nacer utilizando como bandera el “derecho de la mujer”?

Las Sagradas Escrituras nos enseñan claramente que son los padres en el contexto de una familia tradicional, los responsables de educar al niño: “Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará” (Proverbios 22.6). También nos enseña que sí hay absolutos, que existe “el camino correcto”, y no los caminos según te parezcan. Que la verdad existe y que si la abrazas favorecerá a que ese niño se convierta el día de mañana en un adulto sólido, que no se dejará influenciar por las ideologías de moda.

“Por suerte, puedo proteger a mis hijos de la mayoría de mis preocupaciones pero para muchas familias no es así.” ¿Qué tal si les dijera que estas palabras al igual que las primeras provienen de un afamado cantante latino, embajador de buena voluntad de esa ONG, quien está casado con otro hombre en conocida relación homosexual y tiene hijos adoptivos que consiguió mediante la subrogación de vientres? ¿Puede una persona con ese perfil alentarnos a cuidar la “salud mental de los progenitores”? Les dije: resultaría ofensivo, insultante y de mal gusto.





