Orden en Morena

Tras los resultados que obtuvo Morena el pasado 5 de junio, algo que deberán poner en práctica es una verdadera autoevaluación del trabajo que realizaron, para luego dar paso a tratar de construir acuerdos que les permita salir fortalecidos, ser una oposición, sí responsable, pero a la vez que exija resultados; el asunto es que alguien deberá poner algo de orden al interior de este partido en Durango, pues hay señales claras que los grupos internos mantienen sus diferencias prácticamente irreconciliables, sobre todo quienes desde lo nacional buscan seguir metiendo “mano” a una posible reorganización.

Este instituto político deberá convertirse en el equilibrio en nuestra entidad, pero basados en estrategia y bajo una misma “brújula” que les permita pensar también en lo que le aportarán al proceso electoral del 2024. Y una muestra clara de lo que sucede ha sido lo que ocurrió hace unos días dentro de la coordinación del grupo parlamentario en el Congreso del Estado, lo que habla de la falta de acuerdos, pues nadie duda de la capacidad política de la gran mayoría de los perfiles que militan bajo las siglas de Morena, la cuestión es que deben comenzar a privilegiar asuntos que les permitan ganarse la confianza ciudadana como ocurrió en el 2018, pues la serie de traiciones, simulaciones y falta de empatía política, creo le han disminuido a sus dirigentes la posibilidad de construir al interior.

A finales de este mes vienen también las asambleas y la posible renovación de la dirigencia estatal, donde es casi seguro que las “zancadillas” entre los propios militantes sea una constante; sobre todo si pensamos en que los poco más de 188 mil sufragios que obtuvieron el primer domingo de junio no son cosa menor, razón de más para tratar de ser el contrapeso político, donde, basados en el orden y la disciplina, exista sinergia. Ahora, para poder aspirar a algo así, creo que si en lo local no hay señales claras de transitar, me parece que deberá existir un “manotazo” desde Palacio Nacional, porque no es difícil imaginar que quienes se supone son la voz y el proyecto de López Obrador no antepongan ese interés “supremo” a las diferencias que puedan tener.

Si se mantiene Otniel García, o si llegara algún otro personaje, como el caso de Marina Vitela, que se ha mencionado dentro de la clase política, creo que se deberá encabezar una oposición con credibilidad sobre todo, que sería el segundo paso, luego de haber puesto orden al interior, y a través de los legisladores en el Congreso del Estado, y los presidentes municipales electos que obtuvieron el triunfo en junio, ligar el interés de los ciudadanos a la forma en cómo saben hacer política dentro de Morena. Desde luego será casi “remar” contra corriente al no tener ni el gobierno, ni las principales alcaldías, pero aún estarán acompañados por cerca de dos años de quien despacha en Palacio Nacional.

Incluso para nadie es un secreto que Nacho Mier, Mario Delgado, Citlalli Hernández y algunos otros dirigentes nacionales querrán tener cierta influencia, y si le añadimos a los perfiles presidenciables que harán lo mismo en todos los estados, pues el asunto se tornará más complicado al momento de buscar meter orden. Si Morena no resuelve sus diferencias, o por lo menos trata de sobre llevarlas, pensando en su futuro inmediato, creo que eliminará cualquier posibilidad de meter perfiles en el 2024 al Congreso de la Unión, y al del estado. Así de simple.

Pajareando.

El presidente municipal electo, José Antonio Ochoa, aseguró ayer que está buscando formar un “dream team” de funcionarios de su administración, y puntualizó que la salud mental será uno de los temas prioritarios en las políticas públicas que habrá de implementar. Estuvo en la sesión solemne del cabildo como invitado y afirmó que se invertirá en el ser humano en su gobierno.