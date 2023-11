Otra vez: ¿Los votos serán el argumento?

Es la segunda ocasión, en poco tiempo, que el jefe político del PRI, PAN y PRD, les manda el mismo mensaje: “no se hagan bolas, en este corral yo mando, no se vayan a equivocar”. Y todo, porque al parecer, la candidatura al senado de la República viene siglada para el Partido Acción Nacional y su destinataria es Gina Campuzano. Por obvias razones, esto encendió los focos rojos al interior del PRI y ya encarrerado el gato, hasta en el Bicentenario. ¿La razón? Gina sería quien encabezara la fórmula y aun perdiendo, llegaría al senado de la República.

Como Durango es el búnker del PRI nacional, la pelea entre varios priistas por acompañar a la panista en la fórmula, sería a morir. De acuerdo a la votación que obtuvo la alianza Va Por Durango en la pasada elección, todo apunta que se podría repetir la historia. Pero también hay algo que se podría replicar: que el PRI obtenga la mayoría de votos otra vez. Esto puede ser el argumento, para echar abajo la virtual candidatura de las palomitas blancas vestidas de azul. Quizá por este motivo, Esteban Villegas Villareal hizo una declaración: “quietos todos, yo soy el gobernador también del PRI, PAN y PRD”.

Ante dichas declaraciones a los medios, seguramente el jefe nacional del PAN, Marko Cortés, ya tomó nota, porque dicen que el que avisa no engaña. El gobernador afirma, que hay tiempo para hacer acuerdos con los partidos de la alianza que viene, y es muy posible que las y los, panistas, se queden como el perro de las dos tortas. Pensemos en un posible escenario: aún, estando siglada la candidatura para el PAN, el PRI puede tomar la decisión de ir solo en la próxima elección. En el pasado proceso electoral, los panistas consiguieron 100 mil votos, y en contra parte el tricolor 250 mil. A eso agréguele usted, que el PRI quiere encabezar la fórmula, de ser así, Gina Campuzano pagaría los platos rotos porque el PRI tendría una senadora y un senador de mayoría en 2024.

El fantasma que podría aparecérsele al panismo, sería si cada partido se va por su lado, y el PAN no podría repetir los 100 mil votos de la pasada elección. Distinguidos priistas comentan en privado, que no necesitan de Acción Nacional y mucho menos del PRD, para obtener la victoria. El problema del panismo local es que son la tercera fuerza política del Estado y así, no se le pueden poner condiciones a los priistas, es decir, estiran o se ahorcan. Un apunte; si hubiera alianza y Gina fuera en segundo lugar de la fórmula, tendría muchas posibilidades de llegar al senado de la República, todo depende de los acuerdos.

La candidatura al senado de la República al interior del PRI, no es color de rosa, si por razones de una alianza, hubiera un espacio solo para un militante del tricolor, que Dios los agarre confesados. Salvo que el jefe político de ese partido, “traiga un As bajo la manga”. En este contexto, los naturales son Ricardo Pacheco Rodríguez, Ricardo López Pescador y Enrique Benítez Ojeda. Pero si a nivel nacional por paridad de género fueran dos mujeres en la alianza,podrían acompañar a Gina, Ali Gamboa, Gabriela Hernández o Rocio Rebollo. En los primeros días de enero sabremos el desenlace de este drama.