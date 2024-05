Otra vez: se repite la historia

Desde que tenemos memoria, en cada elección presidencial nos dicen que será la más cara de la historia. La que hoy estamos viviendo, no es la excepción. Se elegirán el próximo dos de junio, 20 mil puestos de elección popular, la presidencia de la República, Cámara de Diputados y senadores, gobernadoras y gobernadores en ocho Estados y la CDMX, y ya encarrerado el gato, en algunos Estados habrá elecciones a presidencias municipales y congresos locales. De acuerdo a datos que se han dado a conocer, esta elección es una verdadera danza de millones nunca antes vista. Todo mundo ha estado pendiente de lo que se sucedió en las campañas, o en los debates, pero no cuestionamos cuánto nos costó escuchar las promesas que casi nunca se cumplen. Para darnos una idea, veamos el siguiente ejemplo: tuvimos tres debates presidenciales, que no definen el rumbo de una elección, con un formato agotado por parte del INE y todo eso nos costó de nuestros impuestos, 42 millones de pesos.

Nadie por supuesto, está en contra de dichos debates, pero si estamos en contra que se gasten millones de pesos en algo que nos sirve.

En un principio, el INE solicitó un presupuesto a los diputados, de 23 mil millones de pesos para organizar el proceso electoral que estamos viviendo. Pero en su momento, le hicieron un recorte de 6 mil millones de pesos. Restándole esa cantidad, le quedarían al INE entre 13 y 14 mil millones de pesos para llevar a cabo la elección. De ese presupuesto aprobado, 5 mil millones se destinaron a los partidos políticos, esto nos da una idea de lo que nos cuesta la llamada partidocracia. Pero aparte, a los partidos les dieron 3 mil millones de pesos para las campañas, ¿Eso vale nuestra endeble democracia?

Como usted sabe, en nuestro sistema de partidos los hay de primera, segunda, tercera y hasta de cuarta. El partido que más dinero recibe de nuestros impuestos, es MORENA. Le siguen el PAN, PRI y los llamados partidos chatarra como el PT, Verde, Movimiento Ciudadano y el PRD. y hablando de mujeres y de tradiciones, el INE nos cuesta mucho para lo que hace. La elite de la burocracia de este organismo autónomo, gana sueldos millonarios que ni Obama los ganaba. Además, muchos privilegios que ofenden a la sociedad mexicana.

Lo más triste de todo: la “democracia” en que se invierten miles de millones de pesos cada año, no la vemos por ningún lado. No hay día que no se escuche de quienes ejercen el poder, la palabra democracia. En la campaña electoral que recién terminó, a las candidatas y candidatos de todos los partidos, no se les caía de la boca la famosa palabra. Cuando en realidad, estamos muy lejos de ser un país democrático y privilegiar la verdadera democracia, a falta de esta, tenemos la retórica y la demagogia que escuchamos de toda la clase política mexicana.