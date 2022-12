Pancho Murguía y la infructuosa centuria luctuosa

Este año 2022, pasó sin pena ni gloria en la historia del carrancismo en Durango, toda vez que en el centenario luctuoso del general Francisco Murguía, no tan sólo se olvidó su aniversario, sino que la historiografía nacional no le rindió el tributo que él conquistó en la jerga militar como uno de los más aguerridos revolucionarios, al que Francisco Villa reconoció su arrojo y valentía hasta el último minuto de su vida. La historia que aquí les comparto me fue proporcionada en su momento por don Braulio Meraz Nevárez, a quien tuve la fortuna de conocer y de entablar amistad.

La muerte del general Francisco Murguía corrió como reguero de pólvora en México; su fusilamiento ocurrió en la población de Tepehuanes, en noviembre de 1922. Del fusilamiento de Murguía existen varias versiones y oficialmente se ha dicho que el padre Cázares, párroco de Tepehuanes, fue uno de los culpables en la aprehensión del general Murguía, y que él trató de amnistiarlo sin éxito, incluso que llegó con el perdón después del fusilamiento.

Existe un aspecto no mencionado por la historia, y que me resulta familiar, referente a que el padre Cázares estuvo en Durango para tratar de amnistiarlo, y pensó que el medio más adecuado para lograr el indulto del general Francisco Murguía, era tratarlo a través de influencias y relaciones con el clero católico, especialmente con una organización de damas católicas. Da la casualidad que la dirigente de esa asociación era la señora Margarita Escobosa de Laveaga, esposa del general Miguel Laveaga.

El padre contactó personalmente a la señora Escobosa, para que interviniera con su marido el general Laveaga, militar que sostenía buena relación con el general Álvaro Obregón. El hecho fue que la señora le comentó a su esposo acerca del caso, y Laveaga a Obregón; y de inmediato el presidente ordenó el fusilamiento de Murguía.

Tres obregonistas connotados formaron parte del Consejo de Guerra, siendo ellos los generales León, Laveaga y Sosa, quienes se trasladaron a Tepehuanes con toda la intención de eliminar al general Murguía. Cuando llegó el cadáver a la capital del estado, el gobernador de Durango, el general Jesús Agustín Castro, fue enterado del acontecimiento. No sabía del caso toda vez que se había realizado con todo sigilo; el cadáver venía ensangrentado y el general Castro lo vistió con ropa de su propiedad y fue presentado en la plaza de armas. Lamentablemente la versión oficial fue otra, diferente a la que estimo veraz.

El cadáver fue sepultado en el panteón de Oriente de la ciudad de Durango, y ni por asomo las autoridades durangueñas han revisado su última morada para ver si ahí continúa sepultado. Se dice que su esposa lo exhumó de dicho panteón por el simple hecho que no quería que su marido estuviera en la tierra de Francisco Villa y se lo llevó a su natal estado de Coahuila donde reposan sus restos. Cien años… una centuria de indolencia para un patriota mexicano que merece el reconocimiento de las fuerzas armadas de México.