Pandemia y economía en brazos del azar

La inseguridad del presente y la incertidumbre sobre el futuro, incuban temores imponentes e insoportables. - Zygmunt Bauman; Tiempos Líquidos

El dilema en la economía y la alarma por el virus nos ponen a caminar sobre el filo de la navaja. El presidente y su alter ego el señor López-Gatell, o viceversa, siguen desdeñando el cubrebocas.

Si se ataja con todo al virus se detiene la economía, si se cuida la economía crece el virus. Hay un juicio parcial sobre la conducta de la población, que no tiene conciencia del peligro y relajan los cuidados. Más disciplina será difícil, y menos a voluntad. La desigualdad no permite exigirles a los pobres una conducta de clasemedieros con educación e ingresos para se comporten mejor.

No existe civilidad en consenso responsable, no hay confianza en la autoridad, sigue la situación de violencia, secuestros, ejecuciones del narcotráfico, de corrupción y demagogia oficial. La cotidianidad y simulación hacen difícil imponer reglas duras, mucha gente sale a ganarse la vida y muchos no tienen ni para comprar cubrebocas. El gobierno federal carga con índices negativos, somos el país con mayores números de fallecidos de personal hospitalario, tenemos el mayor índice de letalidad entre la población y el país que menos ha invertido en pruebas y el menor gasto en protección médica.

En Durango se gobierna con publicidad, declaraciones y fotografías, se regalaron motocicletas a comerciantes y ambulancias de cooperación federal a los municipios. Anuncian entregar créditos sin monto conocido y a quiénes, que han repartido cientos de miles de despensas y no informan de compras ni costos y a qué empresas, así se las gastan.

Recordamos, si el gobierno centralista no hubiera atraído facultades para las elecciones en los Estados, ninguno de los miembros de opereta federalista sería gobernador. No tienen base social, hacen negocios con sus allegados y donadores en sus campañas, no representa a los Estados.

Y otra vez, López Obrador quiere a Durango, tal vez al no que califica bien es al gobierno, cosa muy distinta. Ocupados en campañas electorales en el Bicentenario no olvidan la vieja pauta, que los legisladores demuestren su cariño al gobierno logrando mayores aportaciones federales. La facultad de aprobar el presupuesto es de los diputados, imaginemos que si cada grupo pidiera para sus Estados no habría acuerdo. Ya no se reparte dinero en efectivo y obras a diputados según su peso simulando un esfuerzo repartidor previamente negociado.

López Obrador sigue sin oposición, se conformará adelante. Donde ya tiene oposición y crítica es dentro de lo que queda de Morena, una vez que el presidente la entregó al priismo-equilibrismo, simulación y chambista- de M. Ebrad, y R. Monreal, a través de M. Delgado. López Obrador sólo ejerce el gran poder de la Presidencia y le impone su huella dentro de la burocracia, no debe pensar que la corrupción es sólo del gobierno, las fuentes de la corrupción están en las instituciones sociales fundamentales, la familia, la educación y la iglesia católica, y vaya que sí se cuecen habas en su interior.

López Obrador en su habilidad retoma el depredador e ilegal outsoursing, y pide a los bancos que cobren menos intereses y den más créditos. Temas básicos que no atenderá, responden a la molestia dentro de la izquierda de la 4T, desesperan sus apoyadores de siempre al no haber acciones de cambio. El presidente se aleja de la izquierda, se cansó de burlarse de la clase media, si gana Biden nos irá mal, si es Trump nos irá peor.