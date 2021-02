¿Para abril o para mayo? o de plano no

Primeramente una disculpa a nuestros escasos lectores por el lapsus mental que tuvimos en nuestra última entrega, ya que en vez de poner Gran Rabí, al referirnos a Jesús el Cristo, pusimos Gran Kabir, notable personaje hindú éste último también de quien luego les platicaremos en otra ocasión.

Apreciable diputada Sandra Amaya, la asociación liberal Francisco Zarco cursó a usted escrito con fecha 4 de febrero último respecto a hacer un justo reconocimiento a un ameritado liberal local, quien en su tarea en bien de la sociedad y de la nación tanto como presidente municipal de Durango, como diputado federal constituyente de 1917, arriesgó su vida sin pensarlo dos veces. Dicha asociación liberal le pide respetuosamente su respuesta para conocer su postura para, y en consecuencia de su contestación ya no dar vueltas en caso de haber una respuesta negativa.

Conocemos no de hoy a Julieta Hernández Camargo así como su encomiable trabajo que ha realizado en defensa de las mujeres lastimadas, ofendidas y abusadas en Durango y le felicitamos por no dejarse amedrentar por ese pobre partido en extinción, (PRD ), y menos por su dirigente estatal, quien en su afán de impulsar a un abusador sexual para una candidatura política, lo que ha logrado con ello en su aberrante postura es desprestigiar más aún ese partido reduciendo tanto el número de sus escasos militantes como el de votantes.

Mochos y no mochos los reaccionarios prenden veladoras a la Virgen de Guadalupe, prometen mandas al Santo Niño de Atocha y ya desesperados le piden a Diosito silencie al presidente con sus mañaneras porque no hay día que no dé a conocer actos de corrupción de ex funcionarios tanto priistas como panistas y como sienten que la lumbre amenazantemente les avanza y nadie escucha sus ruegos en el cielo, pues decidieron que es hora de marcarle al Diablo para ver si los salva aunque tengan que ir a parar al averno, pues prefieren el fuego del infierno a la espada de la justicia del gobierno que encabeza AMLO en su empeño de erradicar la corrupción y la impunidad.

Y es que esos ex funcionarios prianistas de todos los niveles y sus paleros e incondicionales perredistas pensaron que nunca les arrebatarían el poder y que podrían seguir haciendo robos escandalosos súper millonarios y nunca los iban a descubrir y hoy en esas cárceles de máxima seguridad que ellos mismos construyeron con lenones contratos y que ya les esperan, por eso la mayoría de ellos ya adquirieron diabetes, hipertensión y despiertan por sus pesadillas donde se ven con el uniforme de reos y tras las rejas de un centro penitenciario. Y es que como apuntábamos, día a día se sigue destapando la cloaca y el presidente o el fiscal Gertz Manero dan a conocer casos como el del ex secretario de Turismo, hijo del ex presidente De la Madrid, quien sólo el último año del sexenio pasado se robó más de dos mil millones de pesos que le autorizó Hacienda para un proyecto para promocionar a México en el extranjero y que nunca se llevó a cabo.

O ese otro gran fraude o robo, para entendernos mejor, donde en el sexenio de Calderón se aprobó a ODEBRECH la adquisición de una planta productora de metano cuyo contrato resultó ser un quebranto para el país por más de 20 mil millones de pesos y fue en un sexenio panista señora Gina Campuzano ¿por qué de eso no nos platica? o algo del libro “Camisas Azules, Manos Negras” de la periodista Ana Lilia Pérez; o de las trapacerías de Fox y de su esposa Martita que era muy hábil en el manejo del teléfono rojo para extorsionar a empresarios mexicanos y como de tal palo tal astilla, pues sus hijos resultaron buenos para lo mismo, cientos de casas recogidas cuando lo del Fobaproa y adquiridas por ellos en treinta mil pesos y luego las vendían en trescientos mil; sin olvidar Oceánica. Podrán decir de AMLO muchas cosas y levantarle los falsos que quieran, pero de corrupto o deshonesto nunca, tal cual son casi todos los prianistas.