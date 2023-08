¡Paren a Claudio!

Como dijo Juan Gabriel: “lo que se ve, no se pregunta”. No hace mucho tiempo, Dante Delgado declaró: ¡con el PRI ni a la esquina! Ahora, pero de manera diferente, el mensaje es el mismo de Claudio X González. El “señor X” quien ha puesto de rodillas al PRI y al PAN, hizo declaraciones que ofendieron a las cúpulas del tricolor. La cabeza visible de los hombres más ricos de México, utilizó a Morena para decirles lo que piensa del partido que fundó Plutarco Elías Calles.

Les dijo; “Morena no nada más está repleto de ex priistas, sino que son, su peor versión”. Ahora que ya saben lo que piensa el “señor X” del PRI, ¿seguirán de rodillas Alito Moreno y Rubén Moreira, o se levantarán para marcarle un alto? Por cierto, don Rubén Moreira ya debe de saber que en Las Vegas las apuestas están 10 a 1 a que don Claudio no se va a disculpar, aunque usted se lo pida. El PRI ha ido muy lejos, al permitir que los hombres que representa Claudio X González, hayan dejado que lo tomaran por asalto. No quieren darse cuenta, y mucho menos aceptar, que los dueños de este país, les están rentando sus colores para dirigir también políticamente a México.

¿Si el “señor X” piensa eso del PRI, entonces, por qué quiere ir en alianza con ellos? En lugar de pedirle una disculpa o que se retracte, es el momento de demostrarle que el PRI tiene historia, pero sobre todo, algo de dignidad. Recuerden también, que la sociedad va tomando nota de todo lo que sucede en torno a la sucesión presidencial. Y hablando de mujeres y de traiciones, ¿en qué momento Claudio X González dirá lo que piensa de los panistas? ¿Acaso, con Vicente Fox y Felipe Calderón, no hubo corrupción, estela de la luz, nepotismo, inseguridad o tráfico de influencias?

En este contexto, el PRI y el PAN, nada pueden hacer para que el “señor X” imponga como candidata a Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República. Hace apenas un año, se decía que Alito podría ser el candidato de la alianza Va por México. Como la política es como el amor, nada está escrito, por eso, Alito Moreno y ya encarrerado el gato, Marko Cortés se quedaron chiflando en la loma. Pero viéndolo bien, es muy sano que los hombres más ricos de México y los poderes fácticos hayan salido del “clóset,” porque son ellos los que siempre han estado detrás de las elecciones presidenciales.

Quien debe de retractarse, corregir el rumbo y pintar su raya con el “señor X” es el PRI. ¿Si les ofreciera una disculpa pública, sería suficiente para el borrón y cuenta nueva? No vayan a decir los priistas el día de mañana, que don Claudio los “chamaqueo” Es el momento de que los priistas con dignidad, porque si los hay, mínimo parafraseen, la frase del general Emiliano Zapata; más vale ir solos de pie, que de rodillas junto al “señor X”.